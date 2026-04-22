HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.04.2026 08:27 22 Nisan 2026 08:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.04.2026 08:41 22 Nisan 2026 08:41
Okuma Okuma:  2 dakika

Ataşehir Belediye Başkanı da tutuklandı

Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Ataşehir Belediye Başkanı da tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki 'ihbarlar' üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Onursal Adıgüzel'den açıklama: Bu iş tamamen siyasi
Onursal Adıgüzel'den açıklama: Bu iş tamamen siyasi
18 Nisan 2026

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklandı.

Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 21 gözaltı
ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 21 gözaltı
18 Nisan 2026
31 belediye başkanı görevden alındı, 13'üne kayyım atandı
2024 YEREL SEÇİMLERİNDEN BUGÜNE
31 belediye başkanı görevden alındı, 13'üne kayyım atandı
1 Nisan 2026

(Mİ)​​​​​​​

İstanbul
ataşehir belediyesi
