Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu

İstanbul’da DHKP-C’ye finansman sağladıkları iddiasıyla Maltepe, Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 34 adrese yapılan baskınlarda 38 şüpheliden 32’si gözaltına alındı.

Soruşturmanın temelinin Kazova Tekstil’in oluşturduğu öğrenildi. Firmanın 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, usulsüzlükler yapılan bu ihaleler yoluyla da belediyelerin DHKP/C'ye finans sağladığı iddia ediliyor.

İki Kazova çalışanının 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri öne sürülüyor.

Soruşturma, DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten bir kişinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine dayandırılıyor.

Savcılığa göre Kazova’da üretimi yapılan kazakların ihaleyle alınması örgüt finansmanı suçunu oluşturuyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında ayrıca eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç "mağdur", eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kazova Direnişi Kazova fabrikası Ocak 2013'te kapandı, 94 işçi tazminatları ve maaşları verilmeden işten çıkarıldı. Patronlar Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu fabrikanın çoğunu bir gecede boşaltarak kayıplara karıştı. 11 işçi önce fabrika önüne çadır açıp direnişe başladı. Sonra işçilerin toplu olarak düzenlediği Cumartesi eylemlerine katıldılar, haklarını alamadan işten atılan diğer işçilerle Taksim'den Galatasaray'a yürüdüler. 1 Mayıs 2013'ten sonra Taksim'de eylem yapmak istediklerinde, polis copu ve biber gazıyla engellendiler. 28 Haziran'da, kendi deyimleriyle "Gezi direnişinden aldıkları güçle" fabrikayı işgal ettiler. 14 Eylül'de fabrikada kalan malzemelerle ilk kez kazak üretmeye başladılar. İlk ürettikleri kazakları, hapisten kendilerine destek mektubu gönderen kadın ve çocuk mahpuslara yolladılar. Kasım 2013'te açtıkları davalardan birini kazanan işçiler, alacaklarına karşılık işgal ettikleri fabrikadaki makinelerin sahibi oldular.

(HA)