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HABER
Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 10:19
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 10:45
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Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu

DHKP/C'yle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 32 kişi 2013'te tazminatları ve maaşları verilmeden işten atılan Kazova işçilerine destek vermekle suçlanıyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu

İstanbul’da DHKP-C’ye finansman sağladıkları iddiasıyla Maltepe, Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 34 adrese yapılan baskınlarda 38 şüpheliden 32’si gözaltına alındı.

Soruşturmanın temelinin Kazova Tekstil’in oluşturduğu öğrenildi. Firmanın 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, usulsüzlükler yapılan bu ihaleler yoluyla da belediyelerin DHKP/C'ye finans sağladığı iddia ediliyor.

İki Kazova çalışanının 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri öne sürülüyor.

Soruşturma, DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten bir kişinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine dayandırılıyor.

Savcılığa göre Kazova’da üretimi yapılan kazakların ihaleyle alınması örgüt finansmanı suçunu oluşturuyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında ayrıca eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç "mağdur", eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kazova Direnişi

Kazova fabrikası Ocak 2013'te kapandı, 94 işçi tazminatları ve maaşları verilmeden işten çıkarıldı. Patronlar Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu fabrikanın çoğunu bir gecede boşaltarak kayıplara karıştı.

11 işçi önce fabrika önüne çadır açıp direnişe başladı. Sonra işçilerin toplu olarak düzenlediği Cumartesi eylemlerine katıldılar, haklarını alamadan işten atılan diğer işçilerle Taksim'den Galatasaray'a yürüdüler.

1 Mayıs 2013'ten sonra Taksim'de eylem yapmak istediklerinde, polis copu ve biber gazıyla engellendiler. 28 Haziran'da, kendi deyimleriyle "Gezi direnişinden aldıkları güçle" fabrikayı işgal ettiler.

14 Eylül'de fabrikada kalan malzemelerle ilk kez kazak üretmeye başladılar. İlk ürettikleri kazakları, hapisten kendilerine destek mektubu gönderen kadın ve çocuk mahpuslara yolladılar. Kasım 2013'te açtıkları davalardan birini kazanan işçiler, alacaklarına karşılık işgal ettikleri fabrikadaki makinelerin sahibi oldular.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kazova kazova direnişi DHKP-C
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11 Kasım 2014
/haber/kazova-iscileri-kooperatiflesti-atolye-ve-fabrika-da-sirada-159869
Kazova’da Direniş Defilesi
27 Eylül 2013
/haber/kazova-da-direnis-defilesi-150213
Beltaş ve Kazova İşçileri Bayramlaştı
18 Ekim 2013
/haber/beltas-ve-kazova-iscileri-bayramlasti-150664
Kazova’dan "Yüzde 100 Patronsuz Ürün"
2 Ocak 2015
/haber/kazova-dan-yuzde-100-patronsuz-urun-161252
Küba ile Bask Maçının Formaları Kazova Fabrikasından
22 Ocak 2014
/haber/kuba-ile-bask-macinin-formalari-kazova-fabrikasindan-152986
AYÇA SÖYLEMEZ'İN HABERİ
Kazova İşçileri Kendileri için Üretiyor
3 Eylül 2013
/haber/kazova-iscileri-kendileri-icin-uretiyor-149630
Kazova Formalarıyla Küba'da Gol Yağmuru
2 Nisan 2014
/haber/kazova-formalariyla-kuba-da-gol-yagmuru-154653
Kazova İşçileri Kendilerini Fabrikaya Zincirledi
18 Temmuz 2013
/haber/kazova-iscileri-kendilerini-fabrikaya-zincirledi-148577
EVRİM HİKMET ÖĞÜT YAZDI
Direniyor Kazova!
26 Temmuz 2013
/yazi/direniyor-kazova-148742
DirenKazova: 2014 Direniş Koleksiyonu
26 Ocak 2014
/haber/direnkazova-2014-direnis-koleksiyonu-153069
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