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Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 08:58
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2025 09:31
3 dk Okuma

Açlık grevleri 145 günü aştı: Kuyu Tipi Hapishaneler kapatılsın

Mahpuslar Sercan Ahmet Arslan, Serkan Onur Yılmaz, Mulla Zincir ve Bakican Işık, "kuyu tipi hapishane" olarak adlandırılan yüksek güvenlikli hapishanelerde ağır tecrit koşullarına karşı direnişlerini sürdürüyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Açlık grevleri 145 günü aştı: Kuyu Tipi Hapishaneler kapatılsın
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İzmir Buca 2 Nolu F Tipi Hapishanesi'nden Gökhan Gündüz, Türkiye'nin çeşitli hapishanelerine zorla sürgün edilen ve süresiz açlık grevinde olan dört mahpusun sesinin duyulması çağrısı yaptı.

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Mahpuslar Sercan Ahmet Arslan, Serkan Onur Yılmaz, Mulla Zincir ve Bakican Işık, "kuyu tipi hapishane" olarak adlandırılan yüksek güvenlikli hapishanelerde ağır tecrit koşullarına karşı direnişlerini sürdürüyor.

Tecrit ve sürgün politikası

Mektupta yer alan bilgilere göre, tutsaklar farklı cezaevlerinden yüksek güvenlikli hapishanelere zorla sevk edildiler:

  • Sercan Ahmet Arslan: Şakran 1 Nolu T Tipi'nden İzmir Buca Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'ne (YGH)
  • Mulla Zincir: Kırıkkale F Tipi'nden Buca YGH'ye
  • Bakican Işık: Silivri Kapalı Hapishanesi'nden Sincan 2 Nolu YGH'ye
  • Serkan Onur Yılmaz: Burhaniye T Tipi'nden Antalya Döşemealtı YGH'ye

Mahpuslar tutuldukları "kuyu tipi hapishanelerde" maruz kaldıkları mutlak tecrit koşullarını protesto etmek ve birlikte kalabilecekleri, sohbet ve sosyal haklardan yararlanabilecekleri bir hapishaneye sevk edilmek için açlık grevine başladı. Açlık grevine giriş tarihleri de şöyle:

  • Sercan Ahmet Arslan: 20 Ekim 2024
  • Serkan Onur Yılmaz: 10 Kasım 2024
  • Mulla Zincir: 12 Kasım 2024
  • Bakican Işık: 19 Aralık 2024

'Kuyu Tipi Hapishaneler' ve ağırlaşan tecrit

Mektupta, 2021'den itibaren ülke genelinde sessizce açılan YGH’lerin mahpsuları tamamen izole etmek için tasarlandığı belirtiliyor. Bu hapishanelerde hücreler genellikle tek kişilik ve üç kişilik hücrelerde dahi müstakil bir havalandırma alanı bulunmuyor.

Özellikle havalandırma hakkının ciddi şekilde kısıtlanması, bu hapishaneleri "ölüm hücreleri" haline getiriyor. Mahpuslar yalnızca günde 1 saat havalandırmaya çıkabiliyor. Havalandırmanın sınırlandırılması ise fiziksel ve ruhsal çöküşü hızlandırıyor.

Mektupta, havalandırma hakkının mahpuslar için sadece bir nefes alma alanı değil, spor yapma, volta atma, çamaşır asma ve doğayla temas etme imkânı sunduğu ifade edilerek, bu hakkın gasp edilmesine karşı direnişin meşru olduğu vurgulanıyor.

"Tecrit halka karşıdır"

Açlık grevindeki mahpuslar, "Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın!" çağrısını yükseltiyor. Mektupta, bu hapishanelerin yalnızca tutsaklara değil, toplumsal muhalefeti bastırmaya yönelik bir araç olarak tasarlandığı ifade ediliyor. "Tecrit halka karşıdır, direnenler hepimiz için direniyor!" denilerek kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapılıyor.

Gündüz, mektubunda, insan hakları savunucularını, hukukçuları ve basın mensuplarını, mahpusların ağırlaşan koşullarına ve açlık grevlerine dikkat çekmeye davet ediyor. Eğer kamuoyu sessiz kalırsa, açlık grevindekilerin sağlık durumlarının kritik seviyeye ulaşacağı ve yaşanacak kayıpların kaçınılmaz olacağını belirtiyor.

*Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2 Mayıs 2024 itibari ile toplam kapasitesi 295 bin 328 olan 403 ceza infaz kurumunda toplam 329 bin 151 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Mahpuslardan 46 bin 442’si tutuklu, 282 bin 709’u ise hükümlü veya hükmen tutuklu. Hapishanelerde 13 bin 891 kadın ile 2 bin 983 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunuyor. 1 Nisan 2024 tarihi itibari ile Adalet Bakanlığı verilerine göre; Türkiye genelinde denetimli serbestlik kapsamında 233 bin 824 kişi var.
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(Lİ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
AÇLIK GREVİ yüksek güvenlikli ceaevleri Kuyu Tipi Cezaevleri tecrit
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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