HABER
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2025 15:14
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 15:21
2 dk Okuma

Mahpus Kaya "kuyu tipi" hapishaneyi anlattı: En ağır işkence, insanın insandan koparılmasıdır

Kadın mahpus Kaya, "Direnişin tek yolu direnmeye devam etmektir” diyerek içerideki siyasi mahpusların tek seçeneğinin direniş olduğunu söyledi.

Evrim Kepenek

Mahpus Kaya "kuyu tipi" hapishaneyi anlattı: En ağır işkence, insanın insandan koparılmasıdır

Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Eda Kaya, gönderdiği mektupta cezaevlerindeki ağır tecrit koşullarını anlatarak kamuoyuna çağrı yaptı.

“Her geçen gün yaşamanın, nefes alabilmenin, dayanabilmenin mümkün olmaktan çıktığı günlerden geçiyoruz” diyen Kaya, özellikle “kuyu tipi hapishaneler” olarak adlandırılan tecrit uygulamalarına dikkat çekti.

“Ömrümü insanca değerlerle tüketmeye çalıştım”

30 yaşında olduğunu belirten Kaya, 2014 Kobanî olayları nedeniyle açılan davalardan aldığı ceza nedeniyle cezaevinde olduğunu aktardı. İlk tutukluluğunu 18 yaşında OHAL döneminde yaşadığını hatırlatan Kaya, “O günlerden bugüne korku, sessizlik içinde geçen bir süreçte sürüklendim. Aynı gerekçelerle tekrar tutuklandım. Sürgünlerle, baskılarla; siyaseten direnmeye devam ediyorum. Ama öyle bir ortamdayız ki yaşamı sürdürmek neredeyse imkânsız” ifadelerini kullandı.

“Kuyu tipi hapishaneler kapatılmalı”

Kaya, mektubunda kuyu tipi hapishanelerin insanı insandan, yaşamı hayattan kopardığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“En ağır işkence, insanın insandan koparılmasıdır. Bu işkenceyle yaşam enerjimiz tükeniyor. İnsan diri diri gömülüyor adeta. Bu hapishaneler derhal kapatılmalıdır. Ölümü göze alan insan başka ne yapabilir?”

Kaya, tecrit koşullarının mahkemelerdeki hukuksuzluklarla birleştiğini belirterek, mahkemeleri “adeta tiyatroya dönüşmüş” olarak nitelendirdi.

“Direnmekten başka çaremiz yok”

Kaya, “İnsan sosyal bir varlık ama kuyu tipi hapishanelerde yalnız bırakılıyor. Güneşten, insandan, yaşamdan soyutlanıyoruz. Bunun adı işkence değil de nedir? Direnişin tek yolu direnmeye devam etmektir” diyerek içerideki siyasi mahpusların tek seçeneğinin direniş olduğunu söyledi.

Ölüm oruçları ve açlık grevleri

Mektubunda Türkiye’nin farklı cezaevlerinde devam eden ölüm oruçları ve açlık grevlerine de yer veren Kaya, gün sayılarıyla birlikte direnişteki isimleri sıraladı:

*Bolu F Tipi Hapishanesi: Serkan Onur Yılmaz – 298. gününde

*İmralı 1 No’lu: Ali Aracı – 198. gününde

*İmralı 0 No’lu: Mithat Öztürk – 202. gününde

*Kırıkkale F Tipi: Aydın Demirdoğan – 198. gününde, Fırat Kaya – 37. gününde

*Ekreti Akay – 138. gününde

*Antalya: Ümit Çoban – 98. gününde

*Tahsin Sağaltıcı ve Candan Torbalı: 30’lu günlerinde

Kaya, bu isimlerin direnişinin cezaevlerindeki gerçeği ortaya koyduğunu belirterek, “Sizin de duyarlı davranacağınıza inanıyorum” sözleriyle mektubunu sonlandırdı.

*Bu sayılar mektubun yazıldığı güne kadar geçerli. Şimdilerde sayılar güncellendi.

“Kuyu tipi”ne karşı açlık grevi
“Kuyu tipi”ne karşı açlık grevi
22 Mayıs 2024
Kuyu tipi hapishaneler, Cenevre’de BM önünde protesto ediliyor
Kuyu tipi hapishaneler, Cenevre’de BM önünde protesto ediliyor
21 Ağustos 2025
İstanbul Barosu: Kuyu tipi hapishaneler insan onuruyla bağdaşmıyor
İstanbul Barosu: Kuyu tipi hapishaneler insan onuruyla bağdaşmıyor
11 Eylül 2025

(EMK)

Kuyu Tipi Cezaevleri kuyu tipi hapishaneler kadın mahpuslar insan hakları ihlalleri
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
DÜŞÜNCE TECRİT ALTINDA
Sivil toplum hükümete kuyu tipi hapishanelerin kapatılması için çağrı yaptı
4 Eylül 2025
/haber/sivil-toplum-hukumete-kuyu-tipi-hapishanelerin-kapatilmasi-icin-cagri-yapti-311156
Kuyu tipi hapishaneler, Cenevre’de BM önünde protesto ediliyor
21 Ağustos 2025
/haber/kuyu-tipi-hapishaneler-cenevrede-bm-onunde-protesto-ediliyor-310677
Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
6 Ağustos 2025
/haber/kuyu-tipi-hapishaneler-tecritin-ve-izolasyonun-derinlestigi-yeni-cezaevi-rejimi-310160
Açlık grevleri 145 günü aştı: Kuyu Tipi Hapishaneler kapatılsın
12 Mart 2025
/haber/aclik-grevleri-145-gunu-asti-kuyu-tipi-hapishaneler-kapatilsin-305347
“Kuyu tipi”nde açlık grevi 150 günü geçti
28 Ağustos 2024
/haber/kuyu-tipinde-aclik-grevi-150-gunu-gecti-299079
CHP’li Nalbantoğlu: Kuyu Tipi Hapishaneler derhal kapatılmalıdır
7 Haziran 2024
/haber/chpli-nalbantoglu-kuyu-tipi-hapishaneler-derhal-kapatilmalidir-296259
