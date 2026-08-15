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YT: Yayın Tarihi: 15.08.2026 12:59 15 Ağustos 2026 12:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.08.2026 13:06 15 Ağustos 2026 13:06
Okuma Okuma:  2 dakika

Ankara’da toplu taşımaya zam

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı. 23 Ağustos’tan itibaren tam bilet 40 TL, öğrenci bileti 20 TL, öğretmen bileti ise 30 TL olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara’da toplu taşımaya zam
Fotoğraf: EGO
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen yeni tarife 23 Ağustos 2026’dan itibaren uygulanacak.

Yeni tarifeye göre 35 TL olan tam bilet 40 TL’ye, 17,50 TL olan öğrenci bileti 20 TL’ye, 26 TL olan öğretmen bileti de 30 TL’ye yükseldi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonmanının ücreti ise 650 TL olarak belirlendi.

EGO: Giderler arttı

EGO, 14 Ağustos’ta yayımladığı açıklamada zammın gerekçesi olarak toplu ulaşımın temel giderlerindeki artışı gösterdi. Şu açıklamayı yaptı:

“Ankara’da toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir biçimde devam ettirilebilmesi amacıyla toplu taşıma ücretlerinde artış yapılması zorunlu hale gelmiştir.

2026 yılı Ocak ayından bugüne kadar toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşanmıştır.

Ocak ayında yaklaşık 50 TL olan motorinin litre fiyatı, bu akşam yapılması beklenen zam öncesinde 80,90 TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde otobüslerin yedek parça maliyetleri yüzde 31,90, zorunlu mali trafik sigortaları yüzde 54,73 oranında artmıştır.

Tüm bu maliyet artışlarına bağlı olarak bilet ücretlerine yüzde 14,30 artış yapılmıştır.”

Ücretsiz ulaşım desteği sürecek

EGO, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan ailelere sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceğini de açıkladı.

Belediyenin verilerine göre Ağustos 2026 itibarıyla yaklaşık 100 bin kişi bu destekten yararlanıyor. Sosyal destek alan ailelerin yaklaşık 40 bin öğrenci çocuğu da toplu taşımadan ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ankara ego toplu ulaşım toplu taşıma
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