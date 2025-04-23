Bugün toplu taşıma ücretsiz olacak
Ayrıca belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar 23 Nisan günü ücretsiz yararlanabilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda ulaşım ücretsiz olacak.
Ayrıca belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar 23 Nisan günü ücretsiz yararlanabilecek.
(EMK)
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