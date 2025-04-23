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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 09:48
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 09:52
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Bugün toplu taşıma ücretsiz olacak

Ayrıca belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar 23 Nisan günü ücretsiz yararlanabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bugün toplu taşıma ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda ulaşım ücretsiz olacak.

Ayrıca belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar 23 Nisan günü ücretsiz yararlanabilecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
23 Nisan metro Ulaşım resmi gazete
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