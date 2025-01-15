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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 11:42
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 14:33
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İstanbul'da toplu taşımaya zam: Aylık tam abonman 2 bin 120 TL

Yüzde 35’lik zamdan İstanbul'da günde toplu taşımayı kullanan yaklaşık 7 milyon insan etkilenecek.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İstanbul'da toplu taşımaya zam: Aylık tam abonman 2 bin 120 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 35 oranında zam teklifi görüşüldü.

Oy çokluğuyla kabul edilen teklif kapsamında İETT otobüsleri, raylı sistemler, tünel, nostaljik tramvay, özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve TCDD Taşımacılık AŞ ile Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hatlarında kullanılan İstanbulkart elektronik bilet ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27'ye, öğrenci 9,76 liradan 13,18'e, indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33'e çıktı. Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 liradan 40,08'e yükseldi. Marmaray elektronik bilet ücretleri de yüzde 35 zamla 20 liradan 27'ye, tam parkur 44,27 liradan 59,76'ya çıktı.

Tam mavi kart aylık ücreti 1570 liradan 2 bin 120'ye, öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381'e yükseldi. Tam aylık abonman asgari ücretin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor.

Taksi ücretlerinde yüzde 49'a varan zam

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2 bin 605'e, personel servis ücretleri ise 1004 liradan 1355'e çıkarıldı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 38 zamla 18 liradan 25'e, 4-7 kilometre arası 19 liradan 26'ya, 7-11 kilometre arası 20 liradan 27'ye, 11-15 kilometre arası 21 liradan 28'e, 15-20 kilometre arası 22,5 liradan 30'a, öğrenci ücreti ise yüzde 33 zamla 12 liradan 16'ya çıktı.

Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. İstanbul'da toplu taşımaya son zam Temmuz 2024'te yapılmış, fiyatlar yüzde 13 ile yüzde 22 arasında zamlanmıştı. Ondan önceki zam da 2024 yılbaşında yapılmıştı.

2024'te İstanbul'da toplu taşımayı günde 6 milyon 952 bin kişi kullandı.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 ile yüzde 22 arasında zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 ile yüzde 22 arasında zam
25 Temmuz 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
toplu taşıma toplu ulaşım İBB
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/haber/istanbul-da-toplu-ulasima-yuzde-13-ile-yuzde-22-arasinda-zam-297860
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