İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle;

Elektronik tam bilet 42 TL (35 TL'ydi)

"Mavi Kart" aylık abonman ücreti 3 bin 298 TL (2 bin 748 TL'ydi)

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 TL (25,06 TL'ydi) 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 TL (51,96 TL'ydi)

Marmaray'da 1-7 istasyon arası 34 TL (27 TL'ydi), 36-43 istasyon arası ise 74,70 TL (59,76 TL'ydi)

Deniz yolu taşımacılığında; Üsküdar-Eminönü hattı 53,20 TL (44,33 TL'ydi), Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş hattı 59,28 TL (49,40 TL'ydi), Bostancı-Adalar da 156,26 TL'ye (130,22 TL'ydi) oldu.

Taksilere de zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti 54,50 TL'den 65,40 TL'ye, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 TL'den 43,56 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatte 453,71 TL'den 544,45 TL'ye, kısa mesafe ücreti ise 175 TL'den 210 TL'ye çıktı.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 39 TL, 4 ila 7 kilometre arasında 41 TL, 7 ila 11 kilometre arasında 42 TL, 11 ila 15 kilometre arasında 43 TL, 15 ila 20 kilometre arasında 47 TL yapıldı. Öğrenci ücreti de 21 TL'den 25 TL'ye zamlandı.

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücreti 3 bin 376 TL'den 4 bin 51 TL'ye, personel servis ücretlerinin ise 1757 TL'den 2284,54 TL'ye yükseltildi.

Zamlı yeni tarifeler 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

Kentteki toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te ise yüzde 30 zam yapılmıştı.

(HA)