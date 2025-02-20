Almanya: Cuma günü toplu ulaşım çalışanları milyonlarca yolcuyu etkileyecek greve çıkıyor

Almanya'da Cuma günü altı eyalette toplu ulaşım çalışanları greve çıkıyor. Genel iş sendikası Ver.di 21 Şubat'ta altı eyalette gerçekleşecek yerel uyarı grevlerinde toplu taşıma çalışanlarını iş bırakmaya çağırdı.

Tüm gün sürecek grevler Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz'da toplu ulaşımı durduracak.

Ver.di sendikasının verdiği bilgiye göre, yaklaşık 70 belediye ulaşım şirketinde 53 bin çalışan greve çıkacak.

Birçok belediyeye yayılan bir günlük grevlerin başını Ver.di sendikasının Berlin'de perşembe sabahı başlattığı iki günlük Berlin Ulaşım Şirketi (BVG) grevi çekti.

Bazı hatlar çalışacak

İşe gidip gelmek ya da kentlerde dolaşmak için belediye otobüsleri ve trenler dışında seçeneği olmayan yolcular açısından cuma günü gerçekleşecek grev ciddi sıkıntılara yol açacak. Ancak Almanya Demiryolları (Deutsche Bahn) tarafından işletilen bölgesel trenler ve banliyö trenleri (S-Bahn) benzeri ulaşım hizmetleri sürecek.

Grevlerin nedeni

Ulaşım sektöründeki son grevler Ver.di'nin kamu sektöründe planladığı yaygın grevlerin bir parçası. Ver.di'nin tüm sektörler genelindeki temel talepleri yüzde sekiz ücret artışı (yaklaşık ayda 350 avro [12 bin TL]) ve tatil sürelerinin uzamasını kapsıyor.

Ver.di başkan yardımcısı Christine Behle, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte "Toplu taşıma çalışanları için durum son derece sorunlu." dedi. "Personel açığı var ve iş yükü sürekli artıyor."

Ulaşım sektöründeki şirketlerse, sendikanın istediği ücret ve ücretli tatil günü artışlarının savunulamaz olduğunu ileri sürerek ayak diriyor.

Toplu görüşmeler 14-16 Mart günlerinde Potsdam'da devam edecek.

Sendika yöneticilerinin Almanya'nın bazı kentlerinde planladıkları gösterilerin bir bölümü bu ayın başlarında Münih'te grevci işçilerin üzerine araba sürülerek gerçekleştirilen saldırıdan sonra iptal edildi veya daraltıldı.

(AEK)