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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2025 12:34
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2025 12:43
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İstanbul'da toplu taşımada öğrenci indiriminde 30 yaş sınırı iptal

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İBB’nin öğrenci indiriminde 30 yaş sınırı getiren kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, yaşa dayalı ayrımın kamu yararıyla adil şekilde dengelenmediğine hükmetti. Karar kesin değil; istinaf yolu açık.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'da toplu taşımada öğrenci indiriminde 30 yaş sınırı iptal
Fotoğraf: İETT

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getiren kararını iptal etti.

İBB’nin AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın Ağustos 2024’te karara karşı dava açmıştı.

Mahkeme, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 25 Temmuz 2024'teki kararlarında 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğini belirtti.

Kararda da şu hükmü kurdu:

"Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Mahkeme ayrıca kararında, 30 yaş sınırının kaldırıldığını ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğini bildirdi. Ancak karar nihai değil. İstinaf yolu açık.

İstanbul'da öğrenci indirimine 30 yaş sınırı, iş arayana ücretsiz ulaşım desteği
İstanbul'da öğrenci indirimine 30 yaş sınırı, iş arayana ücretsiz ulaşım desteği
12 Temmuz 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Ulaşım toplu taşıma istanbulkart
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