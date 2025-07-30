İstanbul'da toplu taşımada öğrenci indiriminde 30 yaş sınırı iptal

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getiren kararını iptal etti.

İBB’nin AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın Ağustos 2024’te karara karşı dava açmıştı.

Mahkeme, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 25 Temmuz 2024'teki kararlarında 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğini belirtti.

Kararda da şu hükmü kurdu:

"Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Mahkeme ayrıca kararında, 30 yaş sınırının kaldırıldığını ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğini bildirdi. Ancak karar nihai değil. İstinaf yolu açık.

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(HA)