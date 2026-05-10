Amedspor'dan taraftarlara kutlama öncesinde uyarılar

Süper Lig’e yükselen Amedspor, Newroz Parkı’nda düzenlenecek kutlamalar öncesinde taraftarlarına önemli uyarılarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, organizasyonun güvenli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşmesi için bazı kurallara dikkat edilmesi istendi.

Amedspor, sadece sahaya çıkan bir takım değil

Küfür, taşkınlık ve provokatif davranışlardan kaçınılması istendi

Açıklamada, sahne ve teknik ekipmanların bulunduğu alanlara yaklaşılmaması gerektiği belirtilirken, kutlama alanına havai fişek, torpil, maytap gibi patlayıcı maddelerin yanı sıra yanıcı ve kesici materyallerin getirilmemesi çağrısı yapıldı.

Kulüp ayrıca ailelerin ve çocukların da katılacağı etkinlikte küfür, taşkınlık ve provokatif davranışlardan kaçınılmasını isterken, taraftarların bu tür davranışlarda bulunan kişilere karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Trafik düzenini bozabilecek konvoylar, izinsiz organizasyonlar ve havai fişek gösterilerinden uzak durulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, resmi program dışında kulüp adına yapılacak duyuru ve çağrılara itibar edilmemesi istendi.

Amedspor açıklamasında, “Bu büyük sevinci birlikte, güvenli ve coşkulu bir şekilde yaşamak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerine yer verirken, kulüp ruhunun yalnızca sahadaki başarıyla değil; tribünde, meydanda ve günlük yaşamda gösterilen saygı, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle büyüdüğünü belirtti.

(EMK)