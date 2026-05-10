ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.05.2026 10:53 10 Mayıs 2026 10:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.05.2026 10:56 10 Mayıs 2026 10:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Amedspor'dan taraftarlara kutlama öncesinde uyarılar

Kulüp ayrıca ailelerin ve çocukların da katılacağı etkinlikte küfür, taşkınlık ve provokatif davranışlardan kaçınılmasını isterken, taraftarların bu tür davranışlarda bulunan kişilere karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Amedspor'dan taraftarlara kutlama öncesinde uyarılar
Fotoğraf:MA

Süper Lig’e yükselen Amedspor, Newroz Parkı’nda düzenlenecek kutlamalar öncesinde taraftarlarına önemli uyarılarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, organizasyonun güvenli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşmesi için bazı kurallara dikkat edilmesi istendi.

Amedspor, sadece sahaya çıkan bir takım değil
Amedspor, sadece sahaya çıkan bir takım değil
4 Mayıs 2026

Küfür, taşkınlık ve provokatif davranışlardan kaçınılması istendi

Açıklamada, sahne ve teknik ekipmanların bulunduğu alanlara yaklaşılmaması gerektiği belirtilirken, kutlama alanına havai fişek, torpil, maytap gibi patlayıcı maddelerin yanı sıra yanıcı ve kesici materyallerin getirilmemesi çağrısı yapıldı.

Kulüp ayrıca ailelerin ve çocukların da katılacağı etkinlikte küfür, taşkınlık ve provokatif davranışlardan kaçınılmasını isterken, taraftarların bu tür davranışlarda bulunan kişilere karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Trafik düzenini bozabilecek konvoylar, izinsiz organizasyonlar ve havai fişek gösterilerinden uzak durulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, resmi program dışında kulüp adına yapılacak duyuru ve çağrılara itibar edilmemesi istendi.

Amedspor açıklamasında, “Bu büyük sevinci birlikte, güvenli ve coşkulu bir şekilde yaşamak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerine yer verirken, kulüp ruhunun yalnızca sahadaki başarıyla değil; tribünde, meydanda ve günlük yaşamda gösterilen saygı, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle büyüdüğünü belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Amedspor Barikat
ilgili haberler
Amedspor Başkanı Eren: Diagne’nin balkonuna astığı bayrak için evine polis gitmiş
5 Mayıs 2026
/haber/amedspor-baskani-eren-diagnenin-balkonuna-astigi-bayrak-icin-evine-polis-gitmis-319313
Amedspor, sadece sahaya çıkan bir takım değil
4 Mayıs 2026
/yazi/amedspor-sadece-sahaya-cikan-bir-takim-degil-319301
Amedspor derket Super Lîgê: “Slav Super Lig!”
2 Gulan 2026
/haber/amedspor-derket-super-lige-slav-super-lig-319272
Amedspor promoted to Süper Lig
2 May 2026
/haber/amedspor-promoted-to-super-lig-319271
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Amedspor Başkanı Eren: Diagne’nin balkonuna astığı bayrak için evine polis gitmiş
5 Mayıs 2026
/haber/amedspor-baskani-eren-diagnenin-balkonuna-astigi-bayrak-icin-evine-polis-gitmis-319313
Amedspor, sadece sahaya çıkan bir takım değil
4 Mayıs 2026
/yazi/amedspor-sadece-sahaya-cikan-bir-takim-degil-319301
Amedspor derket Super Lîgê: “Slav Super Lig!”
2 Gulan 2026
/haber/amedspor-derket-super-lige-slav-super-lig-319272
Amedspor promoted to Süper Lig
2 May 2026
/haber/amedspor-promoted-to-super-lig-319271
Sayfa Başına Git