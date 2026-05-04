HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.05.2026 14:15 4 Mayıs 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.05.2026 14:49 4 Mayıs 2026 14:49
Okuma Okuma:  2 dakika

Amedsporlu Diagne'ye polis müdahalesi: "Senegal bayrağı müdürüm"

Amedspor yöneticileri “Kendi ülkesinin bayrağı” sözleriyle araya girmeye çalıştı, Mbaye Diagne ise polis müdahalesine tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 2 Mayıs’ta Iğdır FK ile oynanan maç sonrası saha içinde ülkesinin bayrağını açtı. Sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan, ortasında yeşil yıldız bulunan bayrağı gören polisler, Diagne’ye müdahalede bulundu.

Amedspor, Süper Lig'e çıktı: "Silav Super Lig!"
2 Mayıs 2026

Diyarbakır merkezli Med Gündem haber sitesi, müdahale anına ilişkin görüntüleri “Iğdır’da Amedspor’un şampiyonluğunu ülkesi Senegal bayrağı ile kutlamak isteyen Mbaye Diagne’nin açtığı bayrak ‘Kürdistan bayrağı’ zannedilerek müdahale edilmeye çalışıldı. Emniyet müdürünün de bulunduğu ortamda bayrağın Senegal bayrağı olduğu anlatılmaya çalışıldı. Ortaya çıkan bu video gündem oldu” notuyla paylaştı.

Amedspor’un Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olan Mbaye Diagne, bu sezon 36 maçta 29 gol attı.

29 saniyelik videoda Diagne’nin Senegal bayrağını açarak saha içinde poz verdiği, bu sırada koruma polisleri ile çevik kuvvet polislerinin Diagne’nin etrafını çevirdiği, bir kişinin de görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı görülüyor. Yaşanan arbede sırasında “Müdürüm o Senegal, müdürüm”, “Kendi bayrağı ya” denildiği duyuluyor.

Öte yandan görüntülerde Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay’ın da bulunduğu görülüyor.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından karşılaşma günü yaptığı paylaşımda, “İl Emniyet Müdürümüz Sayın Niyazi Turgay, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesi stadyumda alınan önlemleri yerinde denetledi. Müsabakanın güvenli bir ortamda geçmesi için görev başında olan personele teşekkür eden Sayın Müdürümüz, ardından karşılaşmayı tribünden izledi” ifadelerini kullanmıştı.
Görsel: Iğdır Emniyet Müdürlüğü/Instagram

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor mbaye diagne senegal
