HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.05.2026 16:40 4 Mayıs 2026 16:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.05.2026 17:35 4 Mayıs 2026 17:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Amedspor, sadece sahaya çıkan bir takım değil

Amedspor’un önünde şimdi tek bir soru var: Sahaya sadece bir takım olarak mı çıkacak, yoksa bir hafızayı, bir kimliği, bir geleceği mi oynayacak?

Mustafa Yıldız

Bazı takımlar vardır; sahaya on bir kişi çıkar.
Bazıları vardır; bir şehir çıkar.
Ve bazıları… bir hafıza.

Amed Sportif Faaliyetler işte tam da böyle bir yerde duruyor.

Süper Lig’e çıkmak, çoğu kulüp için bir son duraktır. Bir hedefin tamamlanması, bir rüyanın gerçekleşmesidir. Ama bazı hikâyeler vardır ki, yükseldikçe ağırlaşır. Çünkü taşıdıkları şey puandan ibaret değildir.

Süper Lig, hikâyeleri sevmez. Orada size kim olduğunuzu değil, ne yaptığınızı sorarlar. Her hafta yeniden, acımasızca.

Ama Amedspor’un meselesi hiçbir zaman sadece futbol olmadı.

Amedspor bazen Hakkâri’de dağın yamacında koyunlarını güden bir çobandır; rüzgârla konuşur, yalnızlığın dilini bilir.
Bazen Van’da sabahın ayazında uyanan bir çocuktur; erken büyür, beklemeyi öğrenir.
Bazen Mardin’de taş duvarlara yaslanmış bir hatıradır; sessiz ama inatçı.

Bazen Diyarbakır’da surların dibinde yankılanan bir sestir; bastırılsa da kaybolmayan.
Bazen Batman’da karanlığa rağmen yürüyen bir ısrardır; vazgeçmeyen.
Bazen Bingöl’de yavaş akan bir zaman gibidir; sabırlı, derin ve dirençli.
Bazen Cizre’de susarak konuşan bir hikâyedir; söylenmeyeni taşıyan.

Ve bazen de sadece bir futbol takımıdır.

Ama çoğu zaman değildir.

Çoğu zaman, bu toprakların görmezden gelinmiş yüzüdür.
Adı eksik bırakılmış cümlesidir.
Yarım anlatılmış hikâyesidir.

İşte bu yüzden, sahaya çıktığında sadece top oynamaz Amedspor.

Bir hafızayı taşır.
Bir sesi büyütür.
Ve belki de en çok, susmak zorunda bırakılmış bir geçmişe karşı oynar.

Ama tam da burada, en zor soruyla yüzleşmek zorundadır:

Bu kadar yükle ne yapılır?

Çünkü kimlik, doğru taşındığında insanı büyütür; yanlış taşındığında ezer.

Eğer bu kulüp kimliğini sadece bir duygu olarak yaşarsa, Süper Lig onu yutar. Ama o kimliği akılla besler, disiplinle büyütür ve sabırla inşa ederse—işte o zaman bir hikâye olmaktan çıkar.

Bir gerçek olur.

Dünyada bu tür örneklerden biri de Athletic Bilbao. Onlar kimliklerini bir slogan değil, bir sistem yaptılar. Kolay olanı değil, kalıcı olanı seçtiler.

Amedspor’un önünde şimdi tek bir soru var:

Sahaya sadece bir takım olarak mı çıkacak, yoksa bir hafızayı, bir kimliği, bir geleceği mi oynayacak?

Amedspor’un tercihi, kaderini belirleyecek...

(MY/Mİ)

Amedspor
Mustafa Yıldız
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Üyesi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2019 yılında Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandığında açığa alındı. Emekli oldu. “Yasalardan Arındırılmış Kayyum Belediyeleri” kitabının yazarı. 1964 Diyarbakır doğumlu.

Okullarda şiddet tesadüf değil, sistemin sonucudur
Hukuk neden mesafeyle ayakta kalır?
Ahmet Türk'ün koltuğu
Türkiye Şam'da kazanıp Diyarbakır'da kaybediyor mu?
Rojava 'sorun' olarak kalmak mı? Siyasal aktöre dönüşmek mi?
