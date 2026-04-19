HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.04.2026 23:19 19 Nisan 2026 23:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.04.2026 23:34 19 Nisan 2026 23:34
Okuma Okuma:  1 dakika

Amedspor'a Bandırma'da ırkçı saldırı

Amedspor'un Bandırma'da oynadığı maç öncesi statta "Kurtlar Vadisi" dizisinin müziği çalındı, Amedspor yöneticilerine hakaret edildi.

Mezopotamya Ajansı

Amedspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maçın öncesi ve sonrasında Amedspor yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarına ırkçı saldırı gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig’inde 36’ncı haftada  Amedspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı. Karşılaşma henüz başlamadan Bandırmaspor taraftarları protokol tribününde bulunan Amedspor Başkanı Nahit Eren ve Diyarbakir Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya’nın da içinde olduğu heyete yönelik hakaret etti. Taraftarların hedefinde Kürt siyasetçi Leyla Zana da vardı.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Amedspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından ise gerginlik stat dışına taştı. Stadyumdan ayrılmak isteyen Amedspor yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar, bir grup Bandırmaspor taraftarının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Bazı Amedsporlu taraftarlar yaralandı.

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor tff Leyla Zana
