Amedspor'a Bandırma'da ırkçı saldırı

Amedspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maçın öncesi ve sonrasında Amedspor yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarına ırkçı saldırı gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig’inde 36’ncı haftada Amedspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı. Karşılaşma henüz başlamadan Bandırmaspor taraftarları protokol tribününde bulunan Amedspor Başkanı Nahit Eren ve Diyarbakir Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya’nın da içinde olduğu heyete yönelik hakaret etti. Taraftarların hedefinde Kürt siyasetçi Leyla Zana da vardı.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor ile Amedspor arasında oynanacak kritik müsabaka öncesinde Amedspor Protokolüne ırkçı ve küfürlü saldırılarda bulunuldu. — Tigris Haber (@TigrisHaber) April 19, 2026

Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Amedspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından ise gerginlik stat dışına taştı. Stadyumdan ayrılmak isteyen Amedspor yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar, bir grup Bandırmaspor taraftarının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Bazı Amedsporlu taraftarlar yaralandı.