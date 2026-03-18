İddialar var, haber yok: Medyada Akın Gürlek tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün (17 Mart) siyasette yeni bir tartışma başlığı açtı. Akın Gürlek'e verdiği süre dolan Özel, Adalet Bakanı'nın mal varlığını açıkladı.

Gürlek'in İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'de bakan olmadan toplam değeri 452 milyon lira olan 12 gayrimenkul edindiğini söyledi.

Gürlek'e “Satışlardan elde edilen gelirler nerede? Senet karşılığı alınan konutlar nerede düzenlendi? Senetlerin parası nereden ödendi?” diye sordu.

Özel'in iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak bu yankı, tüm medya kuruluşlarında aynı şekilde karşılık bulmadı; bazıları iddiaları görmezden gelirken, bazıları yalnızca yalanlamalara yer verdi.

Ajanslar

Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Özgür Özel’in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına internet sitelerinde yer vermedi. Ancak sonrasında Akın Gürlek’in iddialar karşısındaki yanıtlarını haberleştirdi. AA, üyelerine sunduğu sistemde ise Özgür Özel’in iddialarını geçti.

ANKA Haber Ajansı ise “Özgür Özel: Normal bir demokraside böyle bir mal varlığı ediminin izah edilememesi üstüne hükümet 15 dakika ayakta durmaz” başlığını attı.

Finansmanı vergilerden sağlanan kamu yayıncısı TRT de Özgür Özel'in iddialarını görmezden gelen bir başka mecra oldu.

Basılı gazeteler

Nefes, Karar, Akşam, Aydınlık, Diriliş Postası, Yeni Asya, Yeni Birlik, Takvim, Türkiye, Posta ve Milat gazeteleri, Özgür Özel’in iddialarını görmemeyi tercih etti. Manşette Akın Gürlek’in açıklamalarına da yer vermeyerek sessiz kaldı.

Hürriyet

Hürriyet, manşetteki futbol ve Hollywood haberinden daha küçük bir alana “Özel’den Bakan Gürlek iddiaları” başlığını attı.

Manşetteki en küçük sütuna “CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü malvarlığı listesini açıkladı. 12 tapu kaydı paylaşan Özel ‘Tamamı gürlek bakan olmadan önceki kayıtlardır.’ diyerek gayrimenkullerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu iddia etti.” cümlesini sığdırdı.

Akın Gürlek’in “iftira” açıklamasına daha büyük bir alan ayırdı.

Sabah

Sabah’ı manşetinde İran savaşı, İsrail, Filistin haberleri, Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın açıklamaları, Emine Erdoğan’ın katıldığı etkinlik, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava haberleri vardı ancak Özgür Özel’in açıklamaları yoktu.

Manşetin en altında “Özel’in açıklamalarına Bakan Gürlek’ten sert cevap: Yalanlarının ve algı operasyonlarının hesabı yargı önünde verilecek” denilerek 12. sayfaya işaret edildi.

Nefes

Nefes gazetesinde de Özgür Özel’in Akın Gürlek iddiası manşette yoktu. Özgür Özel ile ilgili tek haber “CHP’nin 19 Mart’ın yıldönümünde eylem planı hazır” şeklinde verilmişti. Bunun yerine manşette 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve İsrail’in Ali Laricani’yi öldürmesi vardı.

Sözcü

Sözcü manşetten verdiği haberde “Özel beklenen açıklamayı yaptı: Akın Gürlek’in 12 mülkü var” diye haberleştirdi.

Hemen altında Akın Gürlek’in açıklamasının başlığına yer verdi.

Cumhuriyet

Cumhuriyet ise gazeteler arasında en büyük manşeti attı:

“Özel, bakan Gürlek’in tapularını paylaştı, başsavcılık maaşını işaret ederek sordu: Bu mülkleri nasıl aldın?”

Türkgün

Özgür Özel’in açıklamalarını görmeyen Türkgün gazetesi, Akın Gürlek’in dava açacağı haberi vermeyi tercih etti.

Türkiye

Türkiye gazetesinde Trump’ın Venezuela açıklaması, Pakistan-Afganistan çatışması, güvenli gıda uygulaması, İran savaşı, Erdoğan’ın açıklamaları, yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri vardı ama Özgür Özel ve Akın Gürlek yoktu.

Yeni Şafak ve Yeni Akit

Yeni Şafak ise iddiaları haberleştirmeden peşin hüküm verdi “yalancı özel” başlığını attı. Özgür Özel’in Akın Gürlek’e iftira attığını iddia etti.

Yeni Akit de Yeni Şafak’la benzer şekilde hükmü peşin kurdu. Özgür Özel’in provokasyon peşinde olduğunu iddia etti. Özel’in Gürlek’e iftira attığını savundu.

Milliyet

Milliyet manşetin en altında verdiği haberde Özgür Özel’in iddiasını değil Akın Gürlek’in cevabını haberleştirdi.

Milli Gazete

Milli Gazete “Özel’ ağır suçlamalarda bulundu: Bakan Gürlek cevap verdi” başlığını attı. Hemen altında da “CHP Lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in toplam 452 milyon TL değerinde gayrimenkule sahip olduğunu iddia etti. Bakan Gürlek ise iddiaları yalanlayarak ‘Bu iftiralar karşısında gerekli yasal süreçleri başlatıyorum’ dedi” diye yazdı.

BirGün

BirGün sür manşetten verdiği haberde “Gürlek’e soru net: ‘Nereden buldun’” dedi. Özel’in “Memur maaşıyla bu servet nasıl yapıldı?” sorusunu sordu.

Evrensel

Evrensel’in manşetinde de haber bir karikatürle servis edildi.

Yeniçağ ve Korkusuz

Yeniçağ “Özgür Özel: Gürlek’in 190 yıllık maaşına denk serveti var” başlığını attı. Korkusuz ise “Mal varlığının toplam değeri 452 milyon TL” başlığı atarak haberi verdi.

Sosyal medya

Öte yandan X’te, gazete ve ajansların haberlerini paylaşarak haber mecrası olduğunu iddia eden BPT, Boşuna Tıklama, Pusholder, DarkwebHaber, Daktilock, Haber Report gibi çok takipçili sosyal medya hesapları Özgür Özel’in iddialarını görmezden geldi. Sonrasında Akın Gürlek’in açıklamalarını yer verdi.

Sosyal medyada bu sayfalara boykot çağrıları yapıldı.

(HA)