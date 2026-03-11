Silivri'de işkence iddiası: Gençler darp edildi, yerde sürüklendi, soğuk hücrelerde tutuldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Silivri'de bulunan Marmara 6 No'lu Cezaevi'nde bazı mahpusların işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvuran Eren, Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İstanbul Üniversitesi önünde gerçekleşen "Halep katliamı protestosu" sonrası tutuklanan gençlerin cezaevlerinde maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin ciddi hak ihlali iddialarının kendisine iletildiğini açıkladı.

Eren’in aktardığı bilgilere göre, söz konusu tutuklular önce Metris Cezaevi’ne, ardından Marmara 1 No’lu Cezaevi’ne ve daha sonra Marmara 6 No’lu Cezaevi’ne sevk edildi. Tutuklular burada, farklı koğuşlara dağıtıldığı.

"6 kişilik koğuşta 10 kişi kalıyor"

Eren, Marmara 6 No’lu Cezaevi’nde yaşanan kapasite sorununa dikkat çekerek, 6 kişilik koğuşlarda yaklaşık 10 kişinin kaldığını ve mahpusların yaşam alanı olarak kullandıkları bölümde 7/24 kamera bulunduğunu ifade etti. Söz konusu kamera uygulamasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklular tarafından itiraz edildiğini de aktardı.

"Müdahale sırasında darp ve sürükleme"

Eren’in paylaştığı bilgilere göre, 6 Mart’ta kamera uygulamasına yönelik itirazların ardından koğuşa çok sayıda infaz koruma memuru girdi. Eren, kamerayı kapattığı gerekçesiyle bir mahpusun zorla hücreye götürülmesine karşı çıkan diğer mahpuslara müdahale edildiği ve bazılarının darp edilerek yerde sürüklendiğini aktardı.

Eren, müdahale sonucunda bazı tutukluların vücutlarının çeşitli yerlerinde morarma, soyulma ve yaralanmalar oluşurken, bazı tutukluların ise üç gün boyunca ayakkabısız ve üst giysileri olmadan soğuk hücrelerde tutulduğunu belirtti.

Açlık grevi iddiası

Serhat Eren'in aktardığına göre Doğukan Mağol ve aynı koğuşta bulunan bazı tutuklular süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlarken; Hamit Akay ve ESP davası tutuklularının ise süreli ve dönüşümlü açlık grevine başladı. Tutukluların halen hücrelerde tutulduğu da biliniyor.

Meclis’e başvuru

Serhat Eren, iddialara ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na dilekçeyle başvurduğunu ve konunun araştırılmasını talep ettiğini açıkladı.

Eren, ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu konulara açıklık getirilmesini istedi:

Silivri 6 No’lu Cezaevi’ne sevk edilen tutuklu sayısı ve sevk gerekçeleri

Koğuşların kapasitesinin üzerinde dolu olup olmadığı

Tutukluların yaşam alanlarında 7/24 kamera bulunup bulunmadığı ve bunun hukuki dayanağı

6 Mart’ta koğuşa müdahale edilip edilmediği

Müdahale sırasında darp iddiaları hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı

Olayla ilgili kamera kayıtları ve tutanakların bulunup bulunmadığı

Hücreye konulan tutuklu sayısı ve gerekçeleri

Tutukluların ayakkabısız ve üst giysisiz şekilde hücrede tutulduğu iddiaları

Yaralanan tutuklular hakkında adli muayene yapılıp yapılmadığı

Açlık grevindeki tutukluların sağlık durumunun nasıl takip edildiği

Bakanlık tarafından iddialara ilişkin herhangi bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı

Serhat Eren dilekçesinde, Anayasa’nın 17. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi uyarınca işkence ve kötü muamelenin mutlak biçimde yasak olduğunu hatırlatarak, cezaevlerindeki hak ihlali iddialarının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı.

