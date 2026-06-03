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YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 11:45 3 Haziran 2026 11:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 12:01 3 Haziran 2026 12:01
Okuma Okuma:  3 dakika

Afyonlu patates üreticisi: Bankalar borçtan dolayı malzemelerimize el koydu

“Patatesten, arpadan, buğdaydan zarar ettikleri için köyü terk eden çok insanımız var.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Afyonlu patates üreticisi: Bankalar borçtan dolayı malzemelerimize el koydu
Fotoğraf: AA Arşiv

Yüksek enflasyonun etkisiyle artan girdi maliyetleri patates üreticilerini etkiledi. Afyonkarahisar’ın önemli gelir kaynağı arasında yer alan patates üretimi için bir litre mazot almak için 15 kilogram patates satması gerektiğini söyleyen üretici Lütfi Ardıç, “bitme noktasına” geldiklerini söyledi.

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Anka Haber Ajansı’nın haberine göre, bir ton patatesin 5 bin lira, buna karşılık bir ton gübrenin 30 bin lira olduğuna dikkat çeken Ardıç, şunları kaydetti:

Çiftçi bitti. Şu anda mazotun litresi 65-70 lira civarlarında. Bir litre mazot almak için 14-15 kiloya yakın patates satmam lazım. Şu patatesin kilosu 5 lira. Bir ton gübre 30 lira. Bu da bizim bittiğimiz anlamına geliyor. Patates, arpa, buğday, yonca, mısır bunları ekiyorum. Vahim durundayız. Bir litre mazot almam için 15 kilo patates satmam gerekiyor. Gübre olmazsa olmazımız bizim. Mantar ilacı, böcek ilacı bunları da atmamız gerekiyor. Geçen yıldan kalma tohumumuzu ekiyoruz. Patatesten yapmış olduğumuz zararı arpadan çıkarmaya çalışıyoruz. Mısırdan çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz ama kapanması da imkânsız.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de patates üretimi 2024’te yüzde 21,1 artışla 6,9 milyon tona çıkarken, 2025’te yüzde 7,2 azalarak 6,4 milyon tona düştü. Nisan 2026 TÜFE verisi aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 oldu. Tarımsal girdi fiyat endeksi ise Mart 2026’da yıllık yüzde 34,26 arttı.

“Köyü terk eden çok insanımız var”

Patates üreticilerin çek karşılığı çalıştıklarını anlatan Ardıç, bu durumun üreticileri olumsuz etkilediğini aktardı. Bankaya borcunu ödemeyen üreticilerin malzemelerine el konulduğunu anlatan Ardıç, şöyle konuştu:

Patates ekiyoruz ama paramızı çek karşılığı alıyoruz. Çek vadeli patates veriyoruz ama sana 6-7 aylık çek yazıyor. Sende o çeki aldığın gibi gidiyorsun vadeli ilaç aldığın yere, vadeli gübre aldığın yere veriyorsun. Borçlar kapanmadığı için bu kez traktörü, ekipmanları satmaya çalışıyorum. Arazi satmaya çalışıyorum. Şu an da bizim köyde 2025 ve 2026 yılında patates ekipte zarar edenlerin sayısı en az yüzde 80. Elektrik abonelikleri iptal edildi. Kuyular kapatıldı. Patates ektiğimiz için büyük traktörlere ihtiyacımız var. Her hanede ortalama iki traktör varken şu an hiçbirinde bir tane traktör kalmadı. Bankalar borçtan dolayı ya malzemelerimizi götürdüler ya da satmak zorunda kaldık. Boş arazimiz çok. Patatesten, arpadan, buğdaydan zarar ettikleri için köyü terk eden çok insanımız var.

Tarım ve Orman Bakanlığı TEPGE raporu, patatesin Türkiye’de üretici ve tüketici fiyatı en fazla dalgalanan ürünlerden biri olduğunu belirtiyor. Raporda, üreticilerin ekim kararında bir önceki yıl elde ettikleri patates fiyatına, gübre fiyatına ve talebe baktığı vurgulanarak “Gübre fiyatları arttığında çiftçilerin patates üretiminden uzaklaştığı sonucuna varılmıştır” değerlendirmesine yer veriliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
afyonkarahisar patates üretici yüksek enflasyon tarımsal üretim
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