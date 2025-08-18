Çiftçilerden tepki: Ceza değil, destek verin

Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın uygulamalarını sert bir dille eleştirdi. Sendika, üretim maliyetlerinin artması ve ürün fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle zor durumda kalan çiftçilerin desteklenmesi gerekirken cezalarla karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Hatırlanacağı üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, “tarımsal üretimi artırmak ve kullanılmayan arazileri ekonomiye kazandırmak” amacıyla bir yönetmelik yayımlamış, iki yıl üst üste ekilmeyen arazilerin kamu tarafından kiraya verileceğini duyurmuştu. Çiftçi-SEN, bu düzenlemenin şirketler ve zincir marketler için avantaj sağladığını, üreticiye ise yeni bir yük getirdiğini öne sürdü.

Tartışmalar, Ticaret Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla daha da büyüdü. Bakanlık, çiftçilerin ürünlerini ücretsiz dağıtmasını “serbest rekabeti ve piyasa dengesini bozma” gerekçesiyle yasakladı.

Patates dağıtan çiftçiye milyonluk ceza gündemde

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde patateslerini düşük fiyatlarla tüccara satmak yerine vatandaşlara dağıtan bir çiftçi hakkında Ticaret Bakanlığı’nın işlem başlattığı bildirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticinin “piyasa dengesini bozma” ve “piyasada darlık yaratma” fiillerinden 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında idari para cezası alabileceğini duyurdu.

Çiftçi-SEN ise bu yaklaşımı eleştirerek, depolarda ürün stoklayarak fiyatları yükselten şirket ve marketlere yaptırım uygulanmazken, ürününü paylaşan çiftçinin cezalandırılmasının adaletsiz olduğunu vurguladı.

“Açlığı büyütür, gıda krizini derinleştirir”

ÇİFTÇİ-SEN Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Devlet kurumlarının; gıda fiyatlarını düşürmemek için depolarında ürün stoklayıp çürüten şirket ve marketlere ceza yazması gerekirken, cezanın üreticilere yazılması çiftçilere ‘üretseniz de, üretmeseniz de biz sizi cezalandırırız’ mesajı vermektedir. Bu politikalar tarımsal üretimi artırmaz, yoksulların gıdaya erişimini sağlamaz; aksine açlığı kapımıza getirir, gıda krizine yol açar.”

Sendika, hükümete şirket ve market yanlısı politikalardan vazgeçme çağrısı yaptı.

(EMK)