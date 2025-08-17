Para etmeyen patatesi köy meydanına döken CHP'li ilçe başkanına soruşturma

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patatesi maliyetinin altında bile satamayan çiftçi ve CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, traktörüne yüklediği 150 çuval patatesi köy meydanına dökerek ücretsiz dağıttı. Ticaret Bakanlığı ise Erdoğan hakkında soruşturma başlattı.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya Köyü'nde çocuk yaştan itibaren çiftçilik yaparak geçimini temin eden CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, kendisi ile birlikte diğer çiftçilerin, ürettikleri soğan ve patatese maliyetinin altında dahi alıcı bulamamaları üzerine römorkuna doldurduğu 150 çuval patatesi köy meydanında sokağa döktü ve vatandaşların istediği kadarını ücretsiz alabileceklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığı Olarak Tekrarlanan Senaryolarla Piyasayı Manipüle Etme Girişimlerini Cezasız Bırakmıyoruz



14 Ağustos 2025 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında “Yozgat İli Aydıncık Kazankaya Köyünde Patates Dökme Eylemi” başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine, Ticaret… https://t.co/c3U713u1IV pic.twitter.com/tTmUZVFDbB — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) August 15, 2025

Bakandan suç duyurusu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin tüm bilgi, belge ve tutanakların Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceğini, yapılacak değerlendirme sonucunda Erdoğan hakkında "piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma" ile "piyasada darlık yaratma" fiillerinden 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Gürcan ayrıca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından da Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

"Herhangi bir ihbar gelmedi"

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, henüz kendisine bir tebligat yapılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aydıncık ilçesinin Kazankaya Köyü çiftçisi olarak, çiftçilerimizin soğan ve patateste yaşanan sorunlarını gündeme getirmek amacıyla, köyümüz meydanında, MOBESE kameralarının da bulunduğu alanda bir traktör römorku ile getirmiş olduğum patateslerimi dökerek, insanların ücretsiz almalarını istedim. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından hakkımda 'piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma ile piyasada darlık yaratma fiillerinden' dolayı bir soruşturma başlatılmış. Konuya ilişkin şahsıma herhangi bir ihbar gelmedi.

"Pazarda sattı" iddiası

Bakan yardımcısı tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, dökmüş olduğum patatesleri geri toplayıp, pazarda sattığım belirtiliyor. MOBESE kameraları incelendiğinde de görülebileceği gibi eylem sonrasında vatandaşlar dökmüş olduğum patatesleri alıp, arabalarına yüklerken, o esnada ben vatandaşlar patatesleri rahatça alabilmeleri için traktörün yanından uzaklaştım. Döndüğümde yaklaşık 150 çuval patatesten sadece 5-6 çuval kalmıştı, onu kenara çekip, kestiğim çuvalları da toplayıp, çöpe attım. Yerde kalan patatesleri toplayacaktım, komşular ‘birazdan köyün sığırları gelecek, onlar yer’ dediler, ben de toplamadım.

"Bizi tarımdan uzaklaştırıyorlar"

Kimseye hakaret niyetim olmadığı gibi, piyasa dengelerini bozmak gibi bir niyetim de olamaz. Keşke şahsıma ceza yazmak, soruşturma açmak için harcadıkları zamanı, bu çiftçinin sorunlarını dinlemeye, çözmeye yönelik harcamış olsalardı. Biz devletimizden yaşanılan sorunların çözümü noktasında destek beklerken maalesef bizleri tarımsal üretimden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar."

