Çocuğa yapılan çıplak arama Meclis gündeminde

Sosyal medya hesabından paylaştığı saç örme videosu ve şarkılar nedeniyle tutuklanan 16 yaşındaki çocuk, Şakran Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi girişinde çıplak aramaya maruz bırakıdı.

Çocuğun avukatı Edhem Kuruş, bianet'e yaptığı açıklamada müvekkilinin kafasının mermere vurularak darp edildiğini ve çıplak aramaya maruz kaldığını anlattı.

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğa çıplak arama

Çıplak arama meclise taşındı

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, yaşananları Meclis Genel Kurulu’na taşıdı.

Çubuk konuşmasında “Geçen hafta 16 yaşında bir kız çocuğu TikTok’ta saçını ördüğü bir video yayınladığı için tutuklandı. Gerekçe ne? ‘Örgüt propagandası yapmak.’ Arkadaşlar, ben reşit bir insan olarak defalarca propagandadan yargılandım, özel yetkili mahkemede (DGM’ler yerine kurulmuştur) ceza dahi aldım bir saat gözaltında kalmadan ve bir çocuk tutuklandı” ifadelerini kullandı.

Çocuğun tutukluluk kararına yapılan itirazın reddedildiğini hatırlatan Çubuk, “İtirazın reddinde de ‘usul ve yasaya aykırılık bulunmadı’ yazıldı. İşte, Akın Gürlek’in temsilcisi olduğu yargı ama şu an konuşacağım mesele bu değil. O çocuk ve daha nice insan burada saç örgüsüyle ilgili yapılan konuşmalarla hedef gösterildi. O çocuk o hapishanede kendisi gibi suça sürüklenmiş adli dosyalardan yatan çocuklar tarafından saldırıya uğradı, vücudunda darp izleri var ama bunu da konuşmayacağım” şeklinde konuştu.

Saç örme videosu paylaşan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

"Çocuğun çırılçıplak arandığını öğrendik"

Pazartesi günü söz konusu cezaevini ziyaret ettiğini belirten Çubuk, gözlemlerini anlattı:

Gittim çocuğu gördüm ve bana dedi ki; ‘Üzerimdeki kıyafetleri çıkardılar ama iç çamaşırım üzerimde arama yaptılar’ dedim; bu çıplak arama, onayın olursa bunu gündem yapmak istiyorum. ‘Ailemle görüşmem gerekiyor’ dedi. Ailesiyle görüşmesinde ise çocuğun çırılçıplak arandığını öğrendik; utandı, bize konuşamadı. Aysun Güner, senin haysiyetin o çocukla kayboldu. Kendisi Bakırköy’de müdürken ‘Akıbetiniz benim elimde’ diye mahpusları tehdit etmiş biriydi. Şakran’a götürdünüz; şimdi Şakran’da çocukların başına bela oluyor.

Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez

"Çocukları kriminalize ediyorsunuz"

Daha önce Uşak Cezaevi’ndeki çıplak arama uygulamasını hatırlatan Çubuk, devamında şunları söyledi:

Ar ederek konuşuyorum. Uygulayanlar ar edemiyor, biz konuşurken geriliyoruz, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Siz bu çocukları kriminalize ediyorsunuz. Bu çocuk takdirle sınıf geçen öğrenciydi, nisanda mezun olacaktı, çaldığınız bir de geleceği var. Bu trafik yasanız gibi çukurlarla dolu Adalet Bakanlığınız var. Sayın Başkan, süreyi az da kullanacağım çünkü bu meselede edilecek lafı Uşak Cezaevi’ndeki çıplak aramada Gergerlioğlu vekilimiz ettiğinde, Özlem Hanım takipçisi olacağını söylemişti ve asla çıplak arama olmadığını söylemişti. Siz ‘yok’ diyorsunuz, var; siz ‘takipçisiyiz’ diyorsunuz, çocuklara uygulanıyor. Olmadı artık Meclis’e girerken bizi de çıplak arayın.

Saç örme protestoları nedir? Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkek, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etti. Erkeğin sosyal medya hesabından 21 Ocak'ta paylaştığı videonun ardından 22 Ocak'tan itibaren farklı ülkelerde binlerce kadın yaşanan şiddete “saç örme” (kezî) protestosuna katılarak karşılık verdi. Kadınlar saçlarını örerken videoya kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

(NÖ)