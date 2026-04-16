Ayşegül Doğan: Gelecek savaşta değil, barışta ve demokraside

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Urfa ve Maraş’ta okullara yönelik yaşanan silahlı saldırılara değinen Doğan, bu olayların münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini, toplumsal bir şiddet sorununa işaret ettiğini ifade etti.

Saldırılarda yaşamını yitiren yurttaşlar, öğrenciler ve öğretmenler için başsağlığı dileyen Doğan, şiddetin giderek toplumun tüm alanlarına yayıldığını ve derinleşen bir yapısal soruna dönüştüğünü vurguladı.

"Yıllardır uyarıyoruz"

Türkiye’de güvenlik algısının ciddi biçimde zedelendiğini dile getiren Doğan, "Yıllardır bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Türkiye’de artık hiç kimsenin hayatının güvende olmadığını söylüyoruz" dedi. Sorunun tek bir nedene indirgenemeyeceğini belirten Doğan, "Günlük açıklamalar, komisyonlar, araştırmalar ve raporlar tek başına yeterli olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi sorumluluklar kabul edilmeli"

Doğan, DEM Parti olarak eğitimin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduklarını ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi:

"Eğitimin eşitlikçi olması gerektiğini düşünüyoruz, kapsayıcılıktan bahsediyoruz. Özgürlükçü bir eğitim öğretim anlayışının Türkiye’de neden gerekli olduğunu yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Ancak şunu da görmek gerekir; bu tür zamanlarda siyasi sorumlular hiçbir zaman sorumluluklarını kabul etmediler. Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu en kritik noktalardan biri budur işte. Siyasi sorumluların burada siyasi sorumluluklarını kabul etmesi gerekir."

"Adalet mücadelesi bizim mücadelemiz"

Doğan, Gülistan Doku dosyasında yaşanan gelişmelere ilişkin şöyle konuştu: "Ucu kime ve nereye dokunursa dokunsun aydınlatılmalı ve karanlıkta bırakılmamalı artık. 6 yıl da geçse, 10 yıl da geçse, 16 yıl da geçse bugün Gülistan Doku isminde simge hale gelen adalet mücadelesi bizim mücadelemizdir ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu olayın mutlaka faillerinin gerekli bir şekilde ortaya çıkartılmasını sağlayacağız."

Ayşegül Doğan, Türkiye’ye döndüğü sırada havaalanında gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar’ın tutuklanmasına da tepki gösterdi:

"Partimizin bileşenlerinden biri Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne dönük operasyonları her gün neredeyse bir yenisi ekleniyor. Sezin Uçar, somut herhangi bir delile dayanmayan gizli tanıklarla yürütülen bu soruşturma kapsamında hakkında yakalanma kararı olduğunu biliyordu. Türkiye’ye dönüyor, havalimanın da gözaltına alınıyor. Peki tutuklanma gerekçesinin ne olduğunu biliyor musunuz? Kaçma şüphesi. Hakkındaki soruşturmayı bile bile dönen bir avukat ve bir siyasi partinin Eş Genel Başkan Yardımcısı kaçma şüphesi ile tutuklanıyor. Şimdi ‘hukuku siyasetin bir aracına dönüştürdünüz’ dediğimizde buna sinirlenenlere özellikle sesleniyoruz; bundan vazgeçin."

"Barış meselesi artık ertelenemez"

Barış meselesinin artık ertelenemez bir noktaya geldiğini belirten Ayşegül Doğan, geleceğin savaşta değil barışta, inkar politikalarında değil, kabul ve eşitlikte, baskıda değil, demokrasi de olduğuna dikkat çekti.

Ayşegül Doğan, demokratik alanı daraltan her girişime karşı ülkenin tüm demokratik dinamikleriyle mücadele etmeyi partileri açısından tarihsel sorumluluk olduğunu dile getirdi. Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne de değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Komisyonun görevi örgütün silah bırakma süreci ile birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Hala bu yasal çerçeveyle ilgili herhangi bir adım atılmadı. Hala bu yasal çerçeveye ilişkin komisyon tarafından ortak uzlaşıyla belirlenmiş konulara dair bir takvimlendirme dahi yapılmadı. Yine rapordan alıntıyla örgütün tüm unsurlarıyla feshiyle silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda genel anlayış birliği vardır.

"Şimdi bunları neden hatırlatıyoruz; eğer siyasi partiler arasında grubu bulunan bir genel anlayış birliği varsa ki var. Rapor bunu tespit ediyor. Ne yapılacağını söylüyor; bazı tartışmalara aslında bu ortak raporda yön veriyor. Buna rağmen sanki bunlar hiçbir şekilde raporda tespit edilmemiş ya da genel bir anlayış birliğine varılmamış gibi yürütülen tartışmalar bu süreçle ilgili kaygıları arttırıyor."

Parti kongresi gündemi

Son olarak partilerine dönük kongre söylemlerine de işaret eden Ayşegül Doğan, "Bir konuya ilişkin de açıklık getireyim. Kongre gündemine ilişkin ve yeniden yapılanmaya ilişkin herhangi bir tartışma şu anda DEM Parti’nin gündeminde değil. Ancak önümüzdeki günlerde, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu süreç içerisinde yeniden yapılanacağız ve bununla ilgili bir takvim oluştuğunda sizlerle en kısa sürede paylaşacağız" dedi.

