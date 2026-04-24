Kurtulmuş, 'süreç yasası' için takvim vermedi: Hayırlı işlerde acele etmek lazım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan kapsamında Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Sayın Cumhurbaşkanı, barış ona vurulacak mührü bekliyor; Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir”

Kurtulmuş, Barış ve Demokratik Çözüm Süreci için "yoğun ve samimi bir mesai" yürütüldüğünü belirtti. Komisyon raporunun tüm siyasi partilerin ittifakıyla ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, özellikle raporun 6 ve 7. bölümlerinde yer alan somut önerilerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Rapor bir yol haritası"

Komisyon çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Kurtulmuş, hazırlanan raporu "bir yol haritası" olarak nitelendirdi. Bu çerçevede, gerekli yasal düzenlemelerin kısa sürede yapılmasının hem sürecin sağlıklı ilerlemesi hem de "başlanmış işin tamamlanması" açısından önemli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, sürecin kritik eşiği olarak ise örgütün kendisini feshettiğinin ve silah bıraktığının devletin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesini işaret etti. Bu durumun resmi olarak raporlanmasının beklendiğini dile getirdi.

"Yasal çerçeve oluşturulmalı"

Silah bırakanların durumuna ilişkin hukuki zeminin netleştirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu nedenle yasal düzenlemelerin zorunlu olduğunu söyledi. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin kendi yasa tekliflerini hazırlaması ve Meclis içinde müzakerelerin başlaması çağrısında bulundu.

"Acele etmek lazım"

Sürece ilişkin bir takvim olup olmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Kurtulmuş, "şu gün olur" diyemeyeceğini ifade etti. Ancak "hayırlı işlerde acele etmek lazım" diyerek sürecin gecikmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Örgütün silah bırakma takvimine uymadığını öne süren Kurtulmuş, bu durumun sürecin ilerlemesini yavaşlattığını savundu. Silah bırakma ve fesih adımlarının açık biçimde ortaya konulması halinde sürecin hızlanacağını dile getirdi.

"Meclis merkezinde ilerleyecek"

Siyasi partilerle yeni görüşmeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Kurtulmuş, tüm müzakere zemininin Meclis olduğunu vurguladı. TBMM’nin "Cumhuriyet tarihinin en zor meselelerinden birine" ilişkin raporu tamamladığını belirten Kurtulmuş, sürecin toplumun geniş kesimlerinin kabul edeceği bir noktaya ulaşması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

