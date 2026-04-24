ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.04.2026 09:59 24 Nisan 2026 09:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.04.2026 10:12 24 Nisan 2026 10:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Kurtulmuş, 'süreç yasası' için takvim vermedi: Hayırlı işlerde acele etmek lazım

Silah bırakanların durumuna ilişkin hukuki zeminin netleştirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu nedenle yasal düzenlemelerin zorunlu olduğunu söyledi. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin kendi yasa tekliflerini hazırlaması ve Meclis içinde müzakerelerin başlaması çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan kapsamında Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sayın Cumhurbaşkanı, barış ona vurulacak mührü bekliyor; Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir"
23 Nisan 2026

Kurtulmuş, Barış ve Demokratik Çözüm Süreci için "yoğun ve samimi bir mesai" yürütüldüğünü belirtti. Komisyon raporunun tüm siyasi partilerin ittifakıyla ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, özellikle raporun 6 ve 7. bölümlerinde yer alan somut önerilerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Rapor bir yol haritası"

Komisyon çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Kurtulmuş, hazırlanan raporu "bir yol haritası" olarak nitelendirdi. Bu çerçevede, gerekli yasal düzenlemelerin kısa sürede yapılmasının hem sürecin sağlıklı ilerlemesi hem de "başlanmış işin tamamlanması" açısından önemli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, sürecin kritik eşiği olarak ise örgütün kendisini feshettiğinin ve silah bıraktığının devletin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesini işaret etti. Bu durumun resmi olarak raporlanmasının beklendiğini dile getirdi.

"Yasal çerçeve oluşturulmalı"

Silah bırakanların durumuna ilişkin hukuki zeminin netleştirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu nedenle yasal düzenlemelerin zorunlu olduğunu söyledi. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin kendi yasa tekliflerini hazırlaması ve Meclis içinde müzakerelerin başlaması çağrısında bulundu.

"Acele etmek lazım"

Sürece ilişkin bir takvim olup olmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Kurtulmuş, "şu gün olur" diyemeyeceğini ifade etti. Ancak "hayırlı işlerde acele etmek lazım" diyerek sürecin gecikmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Örgütün silah bırakma takvimine uymadığını öne süren Kurtulmuş, bu durumun sürecin ilerlemesini yavaşlattığını savundu. Silah bırakma ve fesih adımlarının açık biçimde ortaya konulması halinde sürecin hızlanacağını dile getirdi.

"Meclis merkezinde ilerleyecek"

Siyasi partilerle yeni görüşmeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Kurtulmuş, tüm müzakere zemininin Meclis olduğunu vurguladı. TBMM’nin "Cumhuriyet tarihinin en zor meselelerinden birine" ilişkin raporu tamamladığını belirten Kurtulmuş, sürecin toplumun geniş kesimlerinin kabul edeceği bir noktaya ulaşması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş TBMM 23 Nisan barış ve demokratik toplum süreci çözüm süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git