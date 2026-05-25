HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 11:07 25 Mayıs 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 15:29 25 Mayıs 2026 15:29
Okuma Okuma:  3 dakika

Abdullah Öcalan: Beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ve İmralı Adası’nda tutuklu bulunan mahpuslarla yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi
BİA Haber Merkezi
Fotoğraf: Yeni Yaşam Gazetesi / Arşiv

PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı Adası’nda tutuklu bulunan mahpuslarla dün (24 Mayıs) görüşen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirme ve uyarılarda bulunduğu belirtildi.

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre, Öcalan’ın değerlendirmeleri şöyle:

Büyük bir öfkeyle yüklü toplumları büyük düşünce ve büyük etik değerler olmadan dönüştürmek mümkün değildir. Toplum; hayatın her düzeyinde etik, siyasal, hukuksal ve ekonomik açılardan büyük bir sıkışma yaşıyor. Bunun için süreçte ısrar ve acele ediyoruz. 

Ortadoğu konjonktürünün halen her şeye gebe olduğunu düşünüyorum. İran ve İsrail gibi devletler katılaşıyor ve daha da katılaşacak gibi görünüyor. Ortadoğu’da milliyetçilik ve ayrışmayı geliştirmek, mikro-milliyetçilikleri büyütmek zarar verir. Bölgedeki riskli gelişmeleri gözetecek, önleyecek, kanlı hesaplaşmaları aşacak bir süreç çalışması yürütüyoruz.

Ve elbette tüm yapılanların yasal bir temele kavuşması önemlidir. Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışla hareket edeceğine ve TBMM’nin de çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum. 

Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir.

Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır.  

“Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir?”

Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir. İşleri bu noktaya getiren sebep budur, cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye, sanki bir lüks, bir demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır. Cumhuriyetin demokratik niteliğini geliştirmek kadar aciliyet taşıyan bir durum yoktur.  

Biz bu ülkede, bunun zeminini geliştirmeye ve imkanlarını büyütmeye çalışıyoruz. İmralı’da çözüme doğru yasal adımlara giderken cumhuriyeti demokratik bir çıkışa, demokratik bir hukuka hazırlamayı çok önemsiyoruz. Bunu hem parti içi hem partiler arası demokrasi eksikliğini de gidermeye yönelik bir adım olarak görüyoruz. Tüm çabaların karşılığı, cumhuriyeti demokratik bir içeriğe ve kültüre kavuşturmak, bunları güvence altına alan sağlam bir hukuk sistemi kurmak olacaktır. Bu temelde herkesi Barış ve Demokratik Toplum sürecine katkı sunmaya çağırıyorum. 

Kürtlerin demokratik cumhuriyete entegrasyonunun anlamı budur. Kürt meselesinin yıllarca kilitlediği bir durumu aşmaya çalışıyoruz. Kürt meselesinden kaynaklı şiddet öğesi, çözüm sistematiğiyle aşılıyor. Bu sürece Türk-Kürt ilişkilerini yeniden düzenleme, çağdaşlaştırma, modernleştirme süreci de diyebiliriz.  

Barış ve Demokratik Toplum sürecine destek sunan uluslararası aydın ve akademisyenlerin mesajları kitaplaştırılmış. Bu çerçevede her türlü öneri, eleştiri ve katkıyı en titiz şekilde değerlendirmeye hazır olduğumu vurgulamak isterim. Barışa ve demokrasiye en fazla ihtiyacımız olan dönemde çok önemli destekleri için hepsini selamlıyorum.

Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na uluslararası katkılar kitaplaştırıldı
22 Nisan 2026

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan imralı heyeti barış ve demokratik toplum süreci CHP 38. Olağan Kurultayı mutlak butlan özgür özel 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları barış süreci demokratik entegrasyon
ilgili haberler
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
24 Mayıs 2026
Bahçeli, Öcalan için "koordinatörlük" önerisini yineledi
18 Mayıs 2026
PKK'NİN FESİH KARARININ YILDÖNÜMÜ
"Öcalan'ın statüsü belirlenmeli ve hukuki adımlar atılmalı"
5 Mayıs 2026
Öcalan: Yaşadığımız süreç Demokratik Cumhuriyet ile barışa geçiş sürecidir
31 Mart 2026
Tuncer Bakırhan: Öcalan için yerleşke var ama statüsü nedir?
28 Mart 2026
İstanbul'da Abdullah Öcalan'ın Newroz mesajı okundu
22 Mart 2026
Öcalan'dan Newroz mesajı
21 Mart 2026
DEM Parti'den 'Öcalan için özel konut' iddiaları yanıt: "Mesele bir ev meselesi değil"
12 Mart 2026
Öcalan'dan 8 Mart mesajı: Birinci sıraya kadın özgürlüğünü alıyorum
8 Mart 2026
