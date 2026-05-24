DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

Son görüşme 27 Mart'ta yapılmıştı

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan kısa açıklamada, heyetin görüşme amacıyla hareket ettiği belirtilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Heyetin İmralı’daki görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi. Heyet, en son 27 Mart’ta İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

