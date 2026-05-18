Bahçeli, Öcalan için “koordinatörlük” önerisini yineledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün’e yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli, sürecin ilerleyebilmesi için hem devlet kurumları içinde hem de Abdullah Öcalan’ın rolünü tanımlayacak yeni mekanizmalar kurulmasını önerdi.

“Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır” dedi. PKK’nin fesih ve silah bırakma sürecinin kalıcı sonuç vermesi için “demokratik, siyasi ve ekonomik reformlarla milli birliğin güçlendirilmesi” gerektiğini söyledi.

Bahçeli’nin açıklamalarında en dikkat çeken başlık, Abdullah Öcalan için önerdiği yeni statü oldu. Bahçeli, Öcalan’ın “münfesih PKK’nın kurucu önderliği” yerine örgüt üzerindeki etkisini tasfiye süreciyle sınırlı biçimde sürdürebileceği bir yapı kurulması gerektiğini belirtti.

Bahçeli bu yapıyı “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” olarak adlandırdı.

Bahçeli'den Öcalan'a statü ismi önerisi: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü

“Koordinatör Öcalan olacak”

Bahçeli, önerdiği mekanizmada koordinatörün Abdullah Öcalan olacağını söyledi. Ancak bu statünün “Kürtlerin lideri ve temsilcisi” ya da “etnik hakların savunuculuğu” anlamına gelmeyeceğini savundu.

Bahçeli’ye göre koordinatörlük, PKK ve bağlantılı yapıların silah bırakma ve tasfiye sürecini “örgütsel yönüyle” koordine etmek, sürecin sekteye uğramasını önlemek ve “silah yerine siyaset” tercihine uygun yönlendirmeler yapmakla sınırlı olacak.

Bahçeli, Öcalan’a bulunduğu cezaevinde devletin belirleyeceği kişiler ve lojistik destek aracılığıyla iletişim imkânı sağlanabileceğini de söyledi. Bu kapsamda Öcalan’ın örgüt mensupları ve bileşenleriyle iletişim kurmasının, sürecin daha hızlı ilerlemesine katkı sunacağını ifade etti.

Yürütme ve Meclis için iki ayrı yapı önerisi

Bahçeli, sürecin takibi için yasama ve yürütme içinde iki ayrı komisyon kurulmasını da önerdi.

Buna göre TBMM’de, Meclis Başkanı’nın oluruyla tüm siyasi partilerin temsil edileceği bir takip komisyonu kurulabilecek. Bu komisyon, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” başlığı altında süreci izleyecek.

Yürütme tarafında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yeni bir yapı önerildi. Bahçeli, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli İstihbarat Başkanlığı’nın yer alacağı “Tasfiye ve Düzenleme Sürecini Yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu” kurulmasını istedi.

Bu yapının içinde ayrıca “Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi” oluşturulmasını önerdi.

Bahçeli’ye göre bu merkez, devlet kurumları arasındaki koordinasyonu sağlayacak, kamuoyunu bilgilendirecek ve “kara propagandaya” karşı iletişim çalışması yürütecek.

“Pazarlık ya da taviz değil”

Bahçeli, önerilerinin “örgütle pazarlık” ya da “taviz” anlamına gelmediğini savundu. Amaçlarının, PKK’nin ilan edildiği belirtilen fesih ve silah bırakma iradesinin hayata geçmesini sağlayacak altyapıyı kurmak olduğunu söyledi.

Bahçeli, “Ya terör ya demokrasi; ya silah ya siyaset” ifadeleriyle, yeni dönemde demokratik siyaset ve meşru kurumların öne çıkması gerektiğini belirtti.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca güvenlik politikası olmadığını söyleyen Bahçeli, bunun ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel alanları kapsayan bütüncül bir dönüşüm hamlesi olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

(HA)