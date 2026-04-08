Dünya medyası ateşkesi nasıl gördü?

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla savaşa dönüşen ve 40 gündür devam eden çatışmalarda ilan edilen iki haftalık ateşkes, dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası medya kuruluşları ateşkesi çoğunlukla “son anda gelen diplomasi”, “Hürmüz Boğazı için kritik uzlaşı” ve “kırılgan barış fırsatı” başlıklarıyla ele aldı.

Batı medyası ateşkesin arka planında yoğun diplomasi trafiğinin bulunduğunu vurgularken, bölge medyası ise İran’ın sunduğu 10 maddelik planın içeriğine odaklandı.

Savaşın 40. gününde ateşkes: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?

Batı basını: “Savaş son anda durduruldu”

İngiliz gazetesi The Guardian, ateşkes kararını “savaşın genişlemesini şimdilik durduran kritik bir diplomatik hamle” olarak değerlendirdi. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları iki hafta süreyle askıya aldığını ve bunun karşılığında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için anlaşmaya varıldığını yazdı.

ABD merkezli The Washington Post ise gelişmeyi “son anda gelen diplomasi” başlığıyla verdi. Gazeteye göre ateşkes kararının alınmasında, Şahbaz Şerif liderliğindeki Pakistan hükümetinin yürüttüğü diplomatik girişimler belirleyici oldu.

"Ateşkes kırılgan olabilir"

Uluslararası haber ajansı Reuters, ateşkesin kalıcı bir anlaşma anlamına gelmediğine dikkat çekti. Ajansa konuşan diplomatik kaynaklar, iki haftalık sürenin tarafların müzakere yürütmesi için bir “zaman kazanma hamlesi” olduğunu belirtti.

Reuters analizinde ayrıca çatışmaların yalnızca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sınırlı kalmadığı, İsrail başta olmak üzere bölgedeki birçok aktörü etkileyen daha geniş bir kriz haline geldiği vurgulandı.

Trump, "İran'da medeniyeti yok etme" planını iki hafta erteledi

Bölge medyası: İran’ın 10 maddelik planı öne çıktı

Katar merkezli Al Jazeera, haberlerinde özellikle İran’ın sunduğu 10 maddelik barış planına yer verdi. Kanalın analizine göre plan yalnızca ateşkesi değil, bölgedeki savaşın tamamen sona ermesini hedefleyen geniş kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Gulf News ise planın en dikkat çekici maddelerinin yaptırımların kaldırılması, İran’a savaş tazminatı ödenmesi ve nükleer faaliyetlerin uluslararası düzeyde kabul edilmesi olduğunu yazdı.

The Guardian: “Trump İran saldırılarını iki haftalığına askıya aldı, Hürmüz için ateşkes” The Washington Post: “Son dakika diplomasisi: ABD ve İran ateşkese yaklaştı” Reuters: “İran’ın planı müzakere için temel olabilir” Al Jazeera: “İran 10 maddelik plan sundu, ateşkes Hürmüz’e bağlı” Gulf News: “Tahran’ın planında yaptırımların kaldırılması ve tazminat talebi”

Enerji piyasaları ve Hürmüz vurgusu

Birçok uluslararası yayın, ateşkesin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji piyasaları açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazın kapanması ihtimali, savaş boyunca küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açmıştı.

Batı medyasında yayımlanan analizlerde ateşkes açıklamasının ardından petrol fiyatlarında geçici bir düşüş ve piyasalarda rahatlama görüldüğü ifade edildi.

