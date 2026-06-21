12. Trans Onur Yürüyüşü: Taksim’den sonra Kadıköy’e de yasak

Taksim Kaymakamlığı’nın ardından Kadıköy Kaymakamlığı da bugün (21 Haziran) yapılması beklenen 12. Trans Onur Yürüyüşü’nü yasakladı.

Kaymakamlık, saat 13.45’te yasak kararını yayımladığı basın açıklaması ile yasağı duyurdu.

Karar, sosyal medyada “Pride Takvimi” kapsamında bugün Kadıköy’de etkinlikler yapılacağına yönelik yapılan paylaşımların ardından geldi.

Kadıköy Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, etkinliklerin “genel ahlaka aykırı olduğunu” iddia etti. Pride etkinliklerinin “toplumda infial uyandırabileceğini”, “toplumsal iç barışı tehdit edebileceğini” ve “provokatif amaçlı olaylara” yol açabileceğini öne sürdü.

Bu nedenle de Kadıköy sınırları içindeki tüm açık alanlarda yapılacak toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve protesto eylemlerini yasakladı.

Yasağı da 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 32/ç maddelerine dayandırdı.

Yasak, 21 Haziran Pazar günü saat 00.01’den 23.59’a kadar geçerli olacak.

Dün de Beyoğlu Kaymakamlığı, 12. İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında Taksim ve çevresinde yapılabilecek toplantı ve gösterileri yasaklamıştı. İstanbul Valiliği kararıyla bugün saat 10.00’dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da ulaşıma kapatıldı.

12. İstanbul Trans Onur Haftası’nın programı 10 Haziran’da açıklanmış; hafta boyunca atölyeler, forumlar, söyleşiler ve sosyal buluşmaların düzenleneceği duyurulmuştu.

Taksim'e bu kez de "12. Trans Onur Yürüyüşü" OHAL'i

Anayasa ne diyor?

Madde 34: Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Kaymakamlığın atıf yaptığı yasalar ne diyor?

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Madde 17: Toplantının ertelenmesi veya bazı hâllerde yasaklanması

Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.

İl İdaresi Kanunu

Madde 32/Ç

İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır.