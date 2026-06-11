TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 11.06.2026 13:56 11 Hezîran 2026 13:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.06.2026 14:03 11 Hezîran 2026 14:03
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Bernameya 12emîn Hefteya Rûmetê a Transan a Stenbolê aşkere bû: Şêwazê “T”yê yê kolanan

Hefte, wê di 21ê Hezîranê de bi meşekê bi dawî bibe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Bernameya 12emîn Hefteya Rûmetê a Transan a Stenbolê aşkere bû: Şêwazê “T”yê yê kolanan

12emîn Hefteya Rûmetê a Transan a Stenbolê dê di navbera 15-21ê Hezîranê de bi temaya “Xeyala Transan” pêk were. Bernameya hefteyê duh (10ê Hezîranê) aşkere bû.

Di dirêjahiya hefteyê de ji atolyeyan heta foruman, ji gotûbêjan heta hevdîtinên civakî bi giştî 30 çalakî dê bên lidarxistin.

Di daxuyaniya ku ji aliyê Komîteyê ve hat dayîn de wiha hat gotin:

“Em trans îsal wek mêşehingiv xebitîn, me pir xwe birêxistin kir; niha jî em ê wê polîtîkaya ku me tevahiya salê hûnandiye, bi hev re vediguherînin rastiyê. Em ê xeyala xwe ya Şêwazê “T”yê yê kolanan bikin rastî. Bila Meha Rûmetê û Hefteya Rûmetê a Transan li me hemûyan pîroz be û bi hêvî be.”

Hefte, dê di 21ê Hezîranê de bi Meşa Rûmetê a Transan bi dawî bibe.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. İstanbul Trans+ Onur Haftası (@transprideistanbul)'in paylaştığı bir gönderi

Kesên ku dixwazin beşdarî çalakiyan bibin, divê ji bo her çalakiyê formeke serlêdanê ya cuda tije bikin.

Ji ber sedemên ewlehiyê, navnîşana cîhên çalakiyan dê rojek berê bi rêya e-postayê ji beşdaran re were şandin.

(TY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
trans+ Meşa Rûmetê Hefteya Rûmetê ya LGBTI+yan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê