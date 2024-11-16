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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2024 00:00
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Yoda: Küçük bir kedinin hikâyesi

12 Temmuz 2020’de bulmuştuk Yoda’yı. Gerçi o güne kadar hiç kediyle ev paylaşmamıştım ama bu küçük yavruya karşı kanım kaynamıştı.

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, arka planda koyu mavi ve sarı bir duvarın önünde yer alan güzel bir tekir kedi görülüyor. Kedi oldukça dikkatli ve meraklı bir ifadeyle kameraya bakıyor. Gözleri büyük ve parlak, yüzündeki belirgin çizgiler ve tüylerinin desenleri detaylı bir görünüm veriyor. Yüzünün çevresindeki tüyler daha açık tonlarda olup yüz hatlarını belirginleştiriyor. Rahat ve sakin bir şekilde oturuyor, ama aynı zamanda dikkatle izlediği bir şey var gibi.

Yoda ile 4,5 yıldır aynı çatıyı paylaşıyoruz. Onu bulduğumuzda daha birkaç aylık, küçücük bir tekirdi. Kocaman kulakları ve minik kafasıyla bize doğrudan Star Wars’taki Jedi ustası Yoda’yı hatırlattı, bu yüzden adını hiç düşünmeden koyduk. Ancak yalnızca görünüşü değil, hareketleriyle de bu adı fazlasıyla hak ediyor. Bir gün kitaplığın tepesinde, ertesi gün buzdolabının üstünde, hatta bir ara banyodaki termosifonun üzerinde bile bulduk onu.

Elbette Yoda’nın hayatımıza katılması da en az kendisi kadar özel bir hikâye barındırıyor. O aslında bir ‘Kadıköy çocuğu’. Onu ilk gördüğümüzde bir Halk Ekmek büfesinin etrafında dolanıyordu. Göz göze geldiğimiz anda minik adımlarıyla peşimize takıldı. Büfenin sahibi, bizim ilgimizi fark edince hemen araya girdi: “Anası buralardadır ama bıraktı bunu. Yazık, araba çarpacak diye korkuyorum. Siz almazsanız, Güneş Apartmanı’nın önüne bırakırım.”

Yakın zamanda kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan Güneş Apartmanı, o dönemde hayvan severler arasında iyi bilinen, önünde çok sayıda kedi evi ve su-mama kapları bulunan bir apartmandı. Üstelik yakın bir dostum da orada yaşıyordu. Ancak Yoda’nın hikâyesi, sokakta devam etmeyecek kadar bize bağlıydı. Ve böylece Kadıköy’den Samatya’ya uzanan yolculuğu başladı.

*Yoda, 2020

Onu eve götürme teklifim ciddiye alındı, ama Burcu’dan birkaç ciddi uyarı da işittim. Bu kararın sadece bir heves olmaması gerektiğini, Yoda büyüdükçe sorumlulukların artacağını ve onunla bir ömür paylaşmaya hazır olmamız gerektiğini hatırlattı.

Tam bu düşünceleri tartarken, evdeki diğer misafir arkadaşlar da Yoda’ya bayıldı. Dayanamadılar ve hemen onu alıp kendi evlerine götürdüler. Ancak bu hızlı karar, aynı hızla değişti; birkaç saat sonra, “Ev arkadaşımız istemedi” diyerek Yoda’yı geri getirdiler. Bunun üzerine ev sahibi arkadaşımız sahiplendi onu. Ancak o da kısa bir süre sonra yoğunlukları nedeniyle Yoda’yı mahalledeki kedi dostu alana bırakmayı düşüneceğini söyleyince, artık kendimden çok daha emindim.

Durumu Burcu’yla paylaştım ve hızlıca harekete geçtik. Yoda’yı aldık ve yeni evine, Samatya’ya getirdik. Tarih, 27 Temmuz 2020’ydi.

O günden bugüne, Yoda artık ailemizin bir parçası. Gerek yaramazlıklarıyla, gerek bitmek tükenmek bilmeyen darlamalarıyla, gerek hâlâ anlam veremediğim anlık “yok oluşlarıyla” kendini bize değil, bizi kendine bağlayan dünyalar güzeli bir dost.

(VC/TY)

Haber Yeri
İstanbul
kedi
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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