ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.07.2026 00:00 25 Temmuz 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.07.2026 00:00 25 Temmuz 2026 00:00
Okuma Okuma:  3 dakika

“Tatil paketimizde sağlamcılık çeşitleri mevcuttur”

Bir yıl boyunca çalışıp tatil paketimizi alıyoruz, sonra paketin içinden deniz, havuz ve açık büfenin yanında sağlamcılık da çıkıyor. Görme engelli iki kişinin yalnızca erişilebilir yönlendirme talep ettiği bir otelde, sıradan müşteri olma ve bağımsız hareket etme haklarının nasıl gasp edildiğine bakalım.

Burak Sarı
Burak Sarı

Burak Sarı
Görseli Büyüt
“Tatil paketimizde sağlamcılık çeşitleri mevcuttur”
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Tatil sezonu açıldı. Tabii mevcut koşullar nedeniyle milyonlarca insan için bir hayalden ibaret olsa da öyle ya da böyle tatil gündemimizin bir parçası. Belki bu koşullar içinde en son akla gelecek şey tatil denebilir ama bence tam tersi. Bütün yıl iki yakasını bir araya getirmek için soluksuz çalışanların en temel ihtiyaçlarından biri ve en temel hakkı.

Tabii bizim konumuz bu tatilin ekonomik koşullarının yerine getirilebildiği, yani tatilin somut bir şeye dönüştüğü andan itibaren başlıyor. Çünkü ayrımcılık ve ötekileştirmenin böylesine yoğun olduğu bir ortamda bir kısım insan, tasasız bir tatil planı yaparken bile kaygılarının ve ayrımcılığın gölgesinden kurtulamaz. Sağlamcılığın, şekilciliğin ve ayrımcılığın farklı biçimleri onu bekliyordur çünkü. Görünüşü, kıyafeti, yeti çeşitliliği vb. nedeniyle havada, karada, suda, kısacası her yerde ayrımcılığa uğrama ve günlerinin zehir olma ihtimali vardır.

Birkaç hafta önceki biamag yazımda kaygı, damgalama ve onun yarattığı tanımlanamaz his üzerine düşünmüştüm. Sonra arkadaşım Burak Can Kabaardıç’ın sosyal medya paylaşımında, tatil için gittiği bir otelde uğradığı ayrımcılığa dair çektiği video düştü önüme. Anlattıkları çok tanıdıktı. Belki de anlattıkları, bizim içimizdeki o benim tanımlayamadığım hissin somutlanmış haliydi.

Çünkü ben tatile giderken bile ayrımcılığa uğrama ihtimalinin yarattığı o gerginliği son ana kadar atamam içimden. Bir problem yaşanmadığı durumda denizin tuzlu suyuna karışır gider o his. Maalesef arkadaşımız ve kardeşi bu rahatlama deneyimini yaşamadan, daha büyük bir stresle tatillerini yarıda bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. Başka bir deyişle bir yıl boyunca çalışıp aldıkları tatil paketinden sağlamcılık çıkmış.

Sakat Cenah’tan Ali Dinç’in haberine göre, ayrımcı tutum otele giriş yaparken başlıyor.

Giriş yaparken kendilerine “Buraya tek başınıza mı geldiniz? Helal olsun” denmiş. Yani sıradan olma hakkı en baştan gasp edilmiş. Sonrasında kendileriyle “ilgilenecek” bir personel görevlendirilmiş. Bu “ilgilenmenin” ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. En azından ayrımcılık konusunda deneyimli olan herkes biliyor.

Bu demek oluyor ki “Siz sıradan müşteriler değilsiniz. Herkesle aynı parayı vermiş olsanız da diğer müşteriler kadar özgür olamayacaksınız.”

Öyle de oluyor zaten. Arkadaşlar sadece yönlendirme istediği halde, bir personeli arkadaşların “refakatçisi gibi” görevlendiriyorlar. Denizde ve havuzda kalma süresini ilgili personelin mesaisinin bitmesi gibi bahanelerle sınırlandırılıyor. Oysa arkadaşların talebi makul yönlendirme. Yani menüye erişilebilir şekilde ulaşabilme ki bu bir QR koda bakar. Denizden çıkınca yönlerini bulmak ve yemek seçerken destek almak gibi makul yönlendirmeler bunlar.

Bu talebin tam tersi, arkadaşların bağımsız hareket etme hakkını da elinden alacak şekilde görevlendirme yapıyorlar. Hatta havuza girmek istediklerinde otel müdürü “Sizin için görevlendirebileceğim personel yok. Odanıza çıkın” diyor. Müşterilerin de talebi üzerine profesyonel müzisyen olan arkadaş lobideki piyanoyu çalmak istiyor. “Piyanonun akordu bozuk” deniyor. Arkadaş “Bakabilir miyim” dediğinde elektronik piyanonun bozuk olduğu söyleniyor.

Profesyonel bir müzisyenin elektronik piyanonun akordunun bozulmayacağını bileceğini bile düşünmeyecek bir sağlamcı özgüveni.

Arkadaşlarımız tatilini sonlandırıyor ve Google Maps üzerinden yorum yazıyor. Otel yönetimi klasik anlayışla personeli suçluyor. Personele baskı yapıyor ve yorumun sildirilmesini istiyor. Arkadaş, personelin hiçbir suçu olmadığını, aksine çok ilgili olduğunu, sorun çıkaranın otel yönetimi olduğunu belirtiyor.

Özetle, çoğu zaman çoğumuzun başına geldiği gibi arkadaşımızın da tatil paketinden sağlamcılık çıkıyor. Ve biz şu çağda hala böyle saçmalıklarla mücadele etmeye mahkum kalıyoruz. Ne demiştik? Sağlamcılık da o kadar abartılacak bir şey değil miydi neydi!

Sağlamcılığın ürettikleri: Kaygı, damga, itibarsızlaştırma
Sağlamcılığın ürettikleri: Kaygı, damga, itibarsızlaştırma
11 Temmuz 2026

(BS/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Burak Sarı
Burak Sarı
tüm yazıları
Engelsiz Erişim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. EEEH Dergi’de (Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat) yazar ve editör olarak görev yapıyor. Çeşitli gazete ve dergilerde özellikle...

Engelsiz Erişim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. EEEH Dergi’de (Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat) yazar ve editör olarak görev yapıyor. Çeşitli gazete ve dergilerde özellikle engellilik temalı yazılar yazıyor. Sakatlık üzerine teorik ve pratik çalışmalarda yer alıyor. Bir dönem internetten yayın yapan Radyo Engelsiz Erişim’de “Güneşin Sofrası” ve “Çoban Ateşi” programlarını hazırlayıp sundu. Müzik, edebiyat, sanat, bilişim ve toplumsal konularla ilgileniyor. Çeşitli müzik gruplarında bağlama, gitar, flüt vb. enstrümanlar ile yer aldı. Eğitim hayatına, Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenci olarak devam ediyor. Tembellik hakkını kullanmayı oldukça sevse de kendisini yeni yeni projeler içinde bulması yaşamının alışılagelmiş bir döngüsü olmuştur. 1986 yılında Ankara’da doğdu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Sağlamcılığın ürettikleri: Kaygı, damga, itibarsızlaştırma
11 Temmuz 2026
Sağlamcılığın ürettikleri: Kaygı, damga, itibarsızlaştırma
Gökyüzü Kadar Kırmızı
20 Haziran 2026
Gökyüzü Kadar Kırmızı
Kendi “normalimizi” mi yaratıyoruz?
30 Mayıs 2026
Kendi “normalimizi” mi yaratıyoruz?
Şiddet içinde kalan çocukluk
18 Nisan 2026
Şiddet içinde kalan çocukluk
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor
4 Nisan 2026
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor
Sayfa Başına Git