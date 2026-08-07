Tarih bazen bir zihniyet değişikliğiyle başlar

Bir ülkenin kaderini değiştiren anlar, çoğu zaman büyük meydanlarda yaşanmaz. Ne kalabalıkların sloganlarında gizlidir ne de alkışların arasında…

Bazen bütün bir tarih, Meclis tutanaklarına giren birkaç satırda yön değiştirir.

O gün kimse bunun farkına varmaz.

Gazeteler ertesi gün başka başlıklarla çıkar. Televizyonlar başka tartışmalara döner. Siyaset yine günlük polemiklerin içine sıkışır. Ama yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında, tarihin sessizce yön değiştirdiği o an bütün açıklığıyla görünür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” bana tam da böyle bir eşiği düşündürüyor.

Bu metni yalnızca hukuk tekniğinin soğuk diliyle okumak mümkün elbette. Maddelerini tek tek tartışabilir, eksiklerini sıralayabilir, yapılmayanları uzun uzun anlatabiliriz. Bunların hepsi meşrudur.

Fakat bazen hukuk metinleri yalnızca hukuk metni değildir.

Bazı yasalar, toplumların kendi geçmişiyle konuşmaya başlamasının ilk cümlesidir.

Bu teklifi önemli yapan da tam olarak budur.

Kırk yılı aşan çatışmalar yalnızca dağlarda yaşanmaz.

Onlar şehirlerin hafızasına yerleşir.

Evlerin duvarlarına siner.

Çocukların büyüme hikâyelerine karışır.

Bir annenin sessizliğinde, bir babanın yarım kalmış cümlesinde, boş bırakılmış sofralarda yaşamaya devam eder.

Savaşın en ağır mirası, sadece kaybedilen insanlar değildir.

İnsanların birbirine duyduğu güvenin yavaş yavaş tükenmesidir.

Bir toplumun en büyük yıkımı, binaların yıkılması değil; insanların birbirini dinleme yeteneğini kaybetmesidir.

Çünkü çatışmalar önce silahla başlar, sonra zihinlere yerleşir.

Silah sustuğunda savaş bitmez.

Asıl mücadele ondan sonra başlar.

İşte bu yüzden hiçbir barış süreci tek bir belgeyle tamamlanamaz.

Hiçbir kanun tek başına toplumsal yaraları iyileştiremez.

Ama hiçbir iyileşme de ilk hukuki adım atılmadan başlayamaz.

Kürt meselesine ilişkin tartışmalar onlarca yıldır aynı cümlelerin etrafında dönüp duruyor.

Kimi güvenliği önceledi.

Kimi özgürlüğü.

Kimi sadece devleti gördü.

Kimi sadece mağduriyeti…

Oysa gerçek hayat, siyah ile beyaz arasındaki sonsuz gri tonlarında yaşanıyor.

Bugün önümüzde duran teklif, bütün bu tartışmaları sona erdirecek bir metin değildir.

Böyle bir iddiada bulunmak da gerçekçi olmaz.

Bu teklif ne demokrasinin bütün eksiklerini tamamlayacaktır ne de kırk yılın acılarını ortadan kaldıracaktır.

Fakat bazen tarihte en önemli adımlar, en büyük çözümler değil; çözüme giden yolu açan adımlar olmuştur.

Bu nedenle bu metni bir “nihai çözüm yasası” olarak değil, yeni bir dönemin hukuki eşiği olarak okumak daha doğru olacaktır.

Biz aslında barışın nasıl kurulduğunu biliyoruz.

Anadolu’nun kadim geleneğinde bunun sayısız örneği vardır.

Yıllarca süren kan davaları sona erdirilirken ilk konuşulan şey intikam olmamıştır.

Önce silahlar bırakılmıştır.

Sonra insanlar aynı sofraya oturmuştur.

Daha sonra çocuklar birbirlerinin düğününe gitmeye başlamıştır.

Yıllar içinde acılar unutulmasa da birlikte yaşama iradesi yeniden filizlenmiştir.

Çünkü barış, geçmişi silmek değildir.

Geçmişin yükünü geleceğin omuzlarına bırakmamayı başarabilmektir.

Dünyadaki bütün başarılı barış süreçleri de bize aynı gerçeği anlatıyor.

Önce çatışma biter.

Sonra siyaset konuşur.

Ardından hukuk değişir.

En son toplum değişmeye başlar.

Hiçbiri tersinden işlemez.

Bu nedenle bugün yapılması gereken, bu tekliften bütün sorunları çözmesini beklemek değildir.

Asıl mesele, bu teklifin hangi kapıyı araladığıdır.

Çünkü bazen bir kapının açılması, o kapıdan geçmek kadar önemlidir.

Eğer bu süreç samimiyetle ilerlerse, demokratik siyasetin güçlenmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün genişlemesi, örgütlenme hakkının güvence altına alınması, yerel demokrasinin geliştirilmesi ve geçmişle yüzleşmeyi mümkün kılacak mekanizmaların kurulması artık ertelenemez başlıklar hâline gelecektir.

Kalıcı barış yalnızca silahların susmasıyla kurulmaz.

Adaletin konuşabildiği yerde kök salar.

Demokrasinin nefes alabildiği yerde büyür.

Hukukun herkese eşit mesafede durabildiği yerde güçlenir.

İnsanların birbirinden korkmadığı yerde geleceğe dönüşür.

Belki yıllar sonra bu kanun, bütün sorunları çözdüğü için anılmayacak.

Belki eksikleri uzun yıllar tartışılacak.

Belki yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulacak.

Ama bazen tarihin hafızasında kusursuz sonuçlar değil, cesaretle atılmış ilk adımlar kalır.

Çünkü toplumlar bir gecede değişmez.

Fakat bir gün mutlaka değişmeye başlar.

Ve o başlangıcın nerede olduğunu, çoğu zaman ancak yıllar sonra anlayabiliriz.

Belki de geleceğin tarihçileri bugünü anlatırken bu kanun teklifini yalnızca bir hukuk düzenlemesi olarak değil, Türkiye’nin çatışmanın gölgesinden çıkıp demokratik siyasetin imkânlarını yeniden konuşmaya başladığı dönemin ilk hukuki eşiği olarak yazacaklar.

Eğer öyle olursa, bu teklif amacına yalnızca yürürlüğe girdiği için değil; yeni bir zihniyetin kapısını araladığı için ulaşmış olacaktır.

Çünkü tarih, kusursuz metinleri değil; toplumların yönünü değiştiren cesur başlangıçları hatırlar. Barış, bir kanunun son maddesinde yazmaz; insanlar o kanunun ruhuna inanmaya başladığında başlar.

(MY/Mİ)