Çerçeve yasa taslağında kimler kapsamda, kimler kapsam dışında?

AKP, süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin bilgi notunu diğer siyasi partilere gönderdi.

Toplam 12 maddeden oluştuğu belirtilen teklif; PKK/KCK’nin ve bağlantılı oluşumların fiilî varlığına son vermesi, kontrolü altındaki silah ve mühimmatı teslim etmesi ve bu durumun yetkili kurumlarca tespit edilmesi hâlinde uygulanacak düzenlemeleri içeriyor.

Bilgi notunda teklifin kapsamına girecek suçlar, kapsam dışında tutulacak kişiler, soruşturma, kovuşturma ve cezaların ertelenmesi, hak yoksunluklarının kaldırılması, başvuru süresi ve uygulamayı takip edecek kurumlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin bilgi notunun tam metni şöyle:

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” isimli kanun teklifi 12 maddeden oluşmaktadır. PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiilî varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine yönelik olarak hazırlanan kanun teklifi metninde şu düzenlemeler yer almaktadır: Tespit ve teyit makamı Kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsuruyla fiilî varlığını sona erdirdiğinin ve silahsızlandığının güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve Millî Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi öngörülmüştür. Kapsamı Teklif; PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme,

Örgüte üye olma,

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme,

Örgütün propagandasını yapma,

Örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar,

Bu örgüt lehine işlenen ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen suçları kapsamaktadır. Kapsam dışı Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışında tutulmaktadır. Soruşturma ve kovuşturma Kanun kapsamına girenlere ilişkin değerlendirmeler, hâlihazırda soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu merciler tarafından yapılacaktır. Bu kanundan yararlanmaya yönelik başvuruların ise bulunulan yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara yapılabileceği düzenlenmiştir. Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl,

15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenecektir. Karara karşı iki hafta içinde başvuru ve itiraz yolu açık olacaktır. Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri, koşullarının bulunması hâlinde kaldırılacaktır. Kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilerek ilk derece mahkemesi tarafından erteleme kararı verilecektir. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilecektir. Cezaların ertelenmesi Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezaları 5 yıl,

Toplam 15 yıldan fazla hapis cezaları ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları 10 yıl süreyle, itiraz yolu açık olmak üzere infaz hâkiminin kararıyla ertelenecektir. Erteleme süresi suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacaktır. Zamanaşımı Erteleme süreleri boyunca dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecektir. Hak yoksunlukları Erteleme kararları Kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecektir. Kurul, gerekli görmesi hâlinde soruşturma, kovuşturma veya mahkûmiyet nedeniyle doğan hak yoksunluklarının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını sulh ceza hâkimliğinden, mahkemeden veya infaz hâkimliğinden talep edebilecektir. Beş yıl süreyle verilen erteleme kararlarında karar tarihinden itibaren iki yıl, 10 yıl süreyle verilen erteleme kararlarında ise üç yıl geçmiş olması şartı aranacaktır. Takip, koordinasyon ve uygulama Kanunun uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir Kurul oluşturulacaktır. Kurulda; Adalet Bakanı,

Dışişleri Bakanı,

İçişleri Bakanı,

Millî Savunma Bakanı,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı,

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacaktır. Kurulun koordinasyonunun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. Ayrıca 17 üyeden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme Komisyonu kurularak kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecektir. Teslim ve silahsızlanma Kayıt altına alma işlemine ilişkin genelgenin, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanması öngörülmüştür. Başvuru süresi Millî Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından, bu kanundan yararlanmak isteyenlerin altı ay içinde yazılı başvuruda bulunması gerekecektir.

(FY)