Özel sektör öğretmenlerinin gerçeği

"Özel sektör öğretmenleri değersizleştirmeyi, güvencesizleşmeyi en yoğun hisseden yerde…"

Bugün eğitim sisteminin görünmeyen yükünü omuzlayan, en fazla emeği verip en az değer gören kesimlerden biri hiç kuşkusuz özel sektör öğretmenleri. Onlar yalnızca sınıfa girip ders anlatan kişiler değil; bir çocuğun hayaline dokunan, gençlerin geleceğini şekillendiren, toplumun yarınını inşa eden emekçiler. Her gün yüzlerce öğrencinin hayatına ışık olmaya çalışan öğretmenler, ne yazık ki kendi yaşam mücadelelerinde çoğu zaman yalnız bırakılıyor. Büyük fedakârlıklarla yürüttükleri meslekleri, giderek ağırlaşan çalışma koşulları, düşük ücret politikaları ve güvencesiz çalışma sistemi nedeniyle her geçen gün daha da yıpranıyor.

Bugün birçok özel sektör öğretmeni; uzun çalışma saatlerine, bitmek bilmeyen etütlere, sınav hazırlıklarına, veli baskısına ve yoğun performans beklentilerine rağmen çoğu zaman asgari ücret düzeyinde maaşlarla yaşamaya zorlanıyor. Eğitim kurumları tatile girdiğinde maaş alamayan, sözleşmeleri belirsizlik içinde bırakılan ve sürekli işsiz kalma korkusuyla yaşayan binlerce öğretmen bulunuyor. Bir toplumun geleceğini yetiştiren insanların böylesine değersizleştirilmesi, yalnızca öğretmenleri değil, eğitimin ve toplumun geleceğini de zedeliyor.

Özel sektörde çalışan birçok öğretmen, yıllarca üniversite okuyup formasyon almasına rağmen çoğu zaman asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalıştırılıyor. Bazı kurumlarda öğretmenler, yoğun çalışma saatlerine, hafta sonu derslerine, etütlere ve ek görevlere rağmen emeğinin karşılığını alamıyor. Eğitim gibi yaşamsal öneme sahip bir mesleğin düşük ücret politikalarıyla sıradanlaştırılması, öğretmenlerin hem yaşam koşullarını hem de mesleki motivasyonunu derinden etkiliyor.

Bunun yanında özel sektör öğretmenlerinin en büyük sorunlarından biri de iş güvencesinin olmaması. Birçok öğretmen kısa süreli sözleşmelerle çalıştırılıyor, her dönem yeniden işsiz kalma korkusu yaşıyor. Kurum sahiplerinin iki dudağı arasında şekillenen çalışma hayatı, öğretmenleri sürekli bir gelecek kaygısına sürüklüyor. Sendikal hakların sınırlı kalması ve hak arama süreçlerinde yaşanan baskılar da bu güvencesizliği daha da derinleştiriyor.

Özellikle yaz tatili dönemleri, özel sektör öğretmenleri için büyük bir ekonomik belirsizlik yaratıyor. Pek çok eğitim kurumu tatile girdiğinde öğretmenlerin maaşlarını kesiyor ya da hiç ödemiyor. Yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışan öğretmenler, yaz aylarında geçim sıkıntısıyla baş başa bırakılıyor. Oysa öğretmenlik yalnızca okulun açık olduğu dönemlerde yapılan bir iş değil; hazırlığıyla, planlamasıyla, öğrenciyi takip etmesiyle yılın tamamına yayılan bir emek.

Özel sektör öğretmenleri yalnızca ekonomik değil, psikolojik olarak da büyük bir baskı altında çalışıyor. Sürekli performans baskısı, veli memnuniyeti kaygısı, yoğun çalışma temposu ve işten çıkarılma korkusu öğretmenlerde tükenmişliğe yol açıyor. Bazı eğitim kurumları öğretmeni bir eğitim emekçisi olarak değil, bir “müşteri memnuniyeti çalışanı” gibi görüyor; bu yaklaşım da öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeliyor.

Oysa bir toplumun gerçek gücü; sahip olduğu binalarla, teknolojilerle ya da ekonomik verilerle değil, yetiştirdiği insanlarla ölçülüyor. O insanları yetiştirenler ise öğretmenler. Eğer bir ülkede öğretmen emeği değersizleştiriliyor, öğretmenler güvencesizliğe mahkûm ediliyor ve yaşam mücadelesinde yalnız bırakılıyorsa, orada yalnızca öğretmenler değil, eğitimin kendisi de yara alıyor. Çünkü geleceği inşa etmesi beklenen insanlar, bugün kendi geleceklerinden endişe duyar hâle getiriliyor.

Özel sektör öğretmenlerinin yaşadığı düşük ücret, iş güvencesizliği, yoğun çalışma temposu ve tatil dönemlerinde maaşsız bırakılma gibi sorunlar artık bireysel değil, toplumsal bir meseleye dönüşüyor. Öğretmeni ekonomik kaygılar içinde yaşamaya zorlayan bir sistemden; özgür düşünen, üretken ve nitelikli nesiller yetiştirmesi beklenemez. Eğitim, ancak öğretmenin kendini güvende, değerli ve saygın hissettiği yerde güçleniyor.

Çünkü öğretmen yalnızca bilgi aktaran biri değil; bir çocuğun umuduna yön veren, gençlerin hayatına dokunan ve toplumun yarınını şekillendiren kişi. Bir öğretmenin yorgunluğu yalnızca kendisine ait değil; o yorgunluk, aslında bir toplumun geleceğine düşen gölge. Bu yüzden öğretmenin emeğine sahip çıkmak, yalnızca bir meslek grubunun hakkını savunmak anlamına gelmiyor; ülkenin geleceğine sahip çıkmak anlamına geliyor. Öğretmeni korumayan bir sistem, en sonunda kendi geleceğini karanlığa mahkûm ediyor.

(AÖ/NÖ)