"Bir öğrenciyi korumanın en etkili yolu onu izlemek değil, onu anlamaktır; çünkü güvenliğin en güçlü kalkanı rehberliktir."

Son günlerde kamuoyuna yansıyan “7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı” modeli, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik bir girişim olarak sunuluyor. Risk analizi, fiziksel güvenlik, erken uyarı sistemleri ve kurumlar arası iş birliği gibi başlıklar elbette önemli. Ancak çocuk ve gençlerin karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek sorunlar değil. Bu nedenle okul güvenliği anlayışının merkezine güvenlikçi değil, rehberlik ve psikososyal destek odaklı bir yaklaşım yerleştirilmeli.

Günümüz gençliği; akademik baskılar, kimlik arayışları, aile içi sorunlar, ekonomik güçlükler, dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve gelecek kaygısı gibi çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya. Öğrencilerin davranışlarını yalnızca risk veya tehdit perspektifiyle değerlendirmek, gençleri anlamaktan çok onları denetleme anlayışını güçlendirebilir. Oysa eğitim kurumlarının temel görevi öğrencileri izlemek değil, onları tanımak, anlamak ve desteklemektir.

Araştırmalar göstermekte ki okulda şiddeti, suça yönelimi, madde kullanımını ve okul terkini azaltan en etkili yöntem; öğrencilerle güçlü bağ kuran rehberlik hizmetleri, sosyal duygusal öğrenme programları ve koruyucu-önleyici psikolojik danışmanlık çalışmalarıdır. Kendini değerli hisseden, okuluna aidiyet geliştiren ve sorunlarını paylaşabileceği yetişkinlere sahip olan öğrencilerin riskli davranışlara yönelme olasılığı önemli ölçüde düşüyor.

Bu nedenle okullarda öncelik; kamera sayısını artırmak ya da risk haritaları oluşturmak kadar, hatta onlardan daha fazla, psikolojik danışman ve rehber öğretmen sayısını artırmak olmalı. Birçok okulda yüzlerce öğrenciye bir rehber öğretmen düşmekte, bazı okullarda ise rehberlik hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Güçlü bir okul güvenliği ancak güçlü bir rehberlik sistemiyle mümkün.

Ayrıca öğrencilerin demokratik katılımını destekleyen, sanat, spor ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştıran okul iklimleri oluşturulmalıdır. Çünkü gençler yalnızca kurallarla değil; aidiyet, sevgi, anlayış ve fırsatlarla gelişirler. Kendini ifade edebilen, okulunda söz sahibi olduğunu hisseden ve geleceğe umutla bakabilen bir öğrencinin şiddet kültürüne veya zararlı yapılara yönelme ihtimali çok daha düşük.

Okul güvenliği meselesi yalnızca bina güvenliği, kamera sistemleri, risk analizleri veya kriz senaryoları üzerinden ele alınabilecek teknik bir konu değil. Eğitim kurumları her şeyden önce çocukların ve gençlerin kendilerini güvende, değerli ve ait hissettikleri yaşam alanlarıdır. Bir okulun gerçek anlamda güvenli olması, öğrencilerin korkudan uzak, düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri, sorunlarını paylaşabildikleri ve ihtiyaç duyduklarında destek alabilecekleri bir iklimin oluşturulmasına bağlıdır. Çünkü güvenlik, yalnızca tehditlerin yokluğu değil; aynı zamanda öğrencinin ruhsal, sosyal ve duygusal açıdan kendini korunaklı hissetmesidir.

Bu nedenle güvenlik politikalarının merkezine kontrol ve denetim mekanizmalarından çok rehberlik, psikolojik danışmanlık ve koruyucu-önleyici hizmetler yerleştirilmeli. Şiddeti ortaya çıktıktan sonra engellemeye çalışmak yerine, onu doğuran nedenleri ortadan kaldırmak daha etkili ve daha insani bir yaklaşımdır. Öğrencinin yalnızlığını fark eden, umutsuzluğunu dinleyen, aidiyet duygusunu güçlendiren ve potansiyelini geliştirmesine fırsat sunan bir eğitim sistemi; en güçlü güvenlik politikalarından çok daha kalıcı sonuçlar üretir.

Unutulmamalı ki bir öğrenciyi topluma kazandıran şey korku değil güvendir; baskı değil anlayıştır; ceza değil destektir. Güvenli okulun yolu yüksek duvarlardan, daha fazla kameradan veya daha sıkı denetimden değil; öğrenciyi merkeze alan, insan onurunu esas alan, rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerini güçlendiren demokratik bir eğitim anlayışından geçiyor. Çünkü geleceği korumanın en etkili yolu, çocukların ve gençlerin yüreğine dokunabilmektir. Bir okulun en güçlü güvenlik kalkanı teknolojik sistemler değil; öğrencisini tanıyan, anlayan ve ona yol gösteren eğitimciler ile güçlü rehberlik hizmetleridir.

