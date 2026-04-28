Öğretmenlerin uyarıları neden hayati önem taşır?

“Duyulmayan her öğretmen uyarısı, büyüyen bir sorunun sessiz başlangıcıdır.”

Maraş’ta yaşanan ve hepimizde derin bir iz bırakan o acı olay, yalnızca bir anlık trajedi değil; uzun süredir göz ardı edilen, fark edilmek istenmeyen ya da önemsenmeyen işaretlerin bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Bu olay, bizlere bir kez daha şunu sorgulatıyor: Çocuklarımızın iç dünyasını, yaşadığı değişimleri ve verdiği sinyalleri gerçekten ne kadar anlayabiliyoruz? Günlük hayatın telaşı içinde, “geçer”, “büyüyor”, “her çocuk yapar” diyerek geçiştirdiğimiz davranışlar aslında bir yardım çağrısı olabilir mi? Belki de en büyük yanılgımız, çocuklarımızı tanıdığımızı düşünürken onları gerçekten dinlemeyi ve gözlemlemeyi ihmal etmemizdir. Oysa bazı gerçekler, en çok da görmek istemediğimiz zamanlarda kendini belli eder. Ve ne yazık ki, fark edildiğinde artık çok geç olabilir.

Ebeveynler olarak çocuklarımızı en iyi tanıdığımızı düşünürüz. Ancak bazen bu düşünce, görmek istemediğimiz gerçekleri göz ardı etmemize neden olabilir. Oysa çocuklar, evde sergiledikleri davranışlarla okulda sergiledikleri davranışlar arasında ciddi farklılıklar gösterebilir. İşte bu noktada öğretmenlerin ve özellikle rehber öğretmenlerin gözlemleri hayati bir önem taşır.

Öğretmenler, çocukları yalnızca akademik başarılarıyla değil; sosyal ilişkileri, duygusal tepkileri ve davranış örüntüleriyle birlikte gözlemleyen en önemli rehberlerden biridir. Bir çocuğun akranlarıyla kurduğu ilişkilerdeki değişimi, sınıf içindeki tutumunu, ani duygu dalgalanmalarını ya da dikkat çeken davranış farklılıklarını çoğu zaman ilk fark eden kişiler öğretmenlerdir. Özellikle rehber öğretmenler (PDR uzmanları), bu gözlemleri bilimsel bilgi ve psikolojik değerlendirme becerileriyle analiz ederek daha derin bir bakış açısı sunarlar. Onların yaptığı uyarılar, bir eksiklik arayışı ya da eleştiri amacı taşımaz; aksine, olası riskleri erkenden fark edip önlem almayı hedefleyen bir “erken uyarı sistemi”dir. Bu uyarılar, zamanında dikkate alındığında bir çocuğun hayatında çok önemli ve olumlu değişimlerin kapısını aralayabilir.

Ne var ki, bazı ebeveynler bu uyarıları bir destek çağrısı olarak görmek yerine kişisel bir eleştiri gibi algılayarak savunmaya geçebiliyor, hatta öğretmenleri haksız yere suçlayabiliyor. Oysa bu tutum, sorunu çözmek bir yana, çoğu zaman daha da derinleşmesine zemin hazırlar. Maraş’ta yaşanan ve toplumda derin bir etki bırakan olayla ilgili dile getirilen benzer durumlar, hepimize önemli bir gerçeği hatırlattı: Görmezden gelinen her uyarı, büyüyerek geri döner. Uyarıları yok saymak, sorunu ortadan kaldırmaz; aksine, fark edilmesini geciktirerek daha ağır sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, öğretmenlerin ve özellikle rehberlik servislerinin yaptığı her değerlendirme, dikkatle ele alınmalı ve bir iş birliği fırsatı olarak görülmeli.

Daha da düşündürücü olan ise, olayın merkezindeki çocuğun annesinin de bir öğretmen olması ve buna rağmen meslektaşının uyarılarını dikkate almamış olması. Bu durum bize şunu açıkça gösteriyor: Bilgi sahibi olmak tek başına yeterli değil; önemli olan o bilgiyi doğru zamanda ve doğru şekilde kullanabilmek.

Çocuklarımızın davranışlarında ortaya çıkan küçük gibi görünen değişimler, çoğu zaman daha büyük ve derin sorunların ilk sinyalleridir. Öfke kontrolünde zorlanma, ani ve aşırı tepkiler verme, içine kapanma, yalnızlaşma, arkadaş ilişkilerinde bozulma ya da sosyal ortamlardan uzaklaşma gibi belirtiler; basit bir “ergenlik dönemi” ya da “geçici bir ruh hali” olarak değerlendirilip göz ardı edilmemeli. Çünkü her davranış, aslında çocuğun iç dünyasında yaşadığı bir duygunun dışa yansımasıdır. İfade edilemeyen kaygılar, bastırılan öfke, anlaşılmama hissi ya da yaşanan bir travma, zamanla bu tür davranışlarla kendini gösterebilir.

Bu noktada önemli olan, bu değişimleri fark etmekle kalmayıp altında yatan nedenleri anlamaya çalışmak olmalı. Çocuğu yargılamak, susturmak ya da görmezden gelmek yerine; onunla iletişim kurmak, duygularını ifade edebileceği güvenli bir alan oluşturmak ve gerektiğinde uzman desteğine başvurmak büyük önem taşır. Unutulmamalı ki, erken fark edilen ve doğru şekilde ele alınan her sorun, büyümeden çözülebilir. Ancak ihmal edilen her belirti, zamanla daha ciddi sonuçlara zemin hazırlayabilir.

Unutulmamalı ki; öğretmenler ve ebeveynler birbirinin alternatifi ya da rakibi değil, aynı hedefe yürüyen en önemli iki paydaştır. Ortak amaç; yalnızca akademik olarak başarılı değil, aynı zamanda duygusal açıdan dengeli, sağlıklı, mutlu ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmanın yolu ise karşılıklı güven, açık iletişim ve iş birliğinden geçer.

Bu nedenle, öğretmenlerin yaptığı uyarıları bir eleştiri olarak değil, bir farkındalık çağrısı olarak görmeli; savunmaya geçmek yerine anlamaya ve çözüm üretmeye odaklanmalıyız. Rehberlik servislerini yalnızca sorun yaşandığında başvurulan bir yer olarak değil, sürecin her aşamasında destek alınabilecek güçlü bir yol arkadaşı olarak değerlendirmeliyiz. En önemlisi ise çocuklarımızla kurduğumuz iletişimi güçlendirerek onların duygu ve düşüncelerini anlayabileceğimiz güvenli bir alan oluşturmalıyız.

Çünkü bazen küçük bir değişim, büyük bir gerçeğin habercisidir. Zamanında fark edilmeyen, önemsenmeyen ya da ertelenen her işaret; ileride telafisi çok daha zor, hatta imkânsız sonuçlara dönüşebilir. Bu yüzden görmezden gelmek yerine fark etmeyi, ertelemek yerine harekete geçmeyi seçmek zorundayız. Çünkü bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında bir toplumun geleceğini şekillendirmektir.

(AÖ/NÖ)