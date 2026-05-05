Okullarda çocuk yoksulluğu ve eğitime yansıması

"Bir ülkede çocuklar yoksulsa, sorun onların ailesinde değil; o ülkenin adalet anlayışındadır."

Çocuk yoksulluğu, yalnızca bir hanenin gelir düşüklüğüyle açıklanabilecek ekonomik bir mesele değil. Aynı zamanda bir çocuğun hayata hangi koşullarda başladığını, eğitime hangi imkânlarla tutunduğunu ve geleceğe dair umutlarını nasıl kurduğunu belirleyen çok katmanlı bir toplumsal sorun. Bu sorunun en görünür olduğu alanların başında ise okullar gelir. Çünkü yoksulluk; sınıfta sıranın başında, teneffüste beslenme çantasında, okul gezilerinde ve karne gününde kendini bütün çıplaklığıyla gösterir.

Türkiye’de son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, çocuk yoksulluğunu eğitim alanında daha görünür hale getirdi. TÜİK’in 2024 çocuk yoksunluğu verilerine göre yaklaşık her 10 çocuktan 4’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Ayrıca çocukların önemli bir kısmı günde en az bir kez protein içeren gıdaya erişememekte, bazı hanelerde çocuklara yeni kıyafet almak bile mümkün olamıyor.

Bu tablo, okul başarısını doğrudan etkileyen eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor.

Yoksulluk içindeki çocuklar eğitime çoğu zaman dezavantajlı başlar. Evde sessiz bir çalışma ortamının olmaması, internet ve bilgisayara erişim eksikliği, yardımcı kaynaklara ulaşamama gibi faktörler akademik başarıyı doğrudan etkiler. Bugün Türkiye’de bazı hanelerde çocukların ders çalışabileceği ayrı bir alanın dahi bulunmaması, fırsat eşitliği tartışmalarını daha yakıcı hale getiriyor. TÜİK verilerine göre hanelerin yüzde 11,2’sinde çocukların evde ders çalışabileceği uygun bir alan yok.

Özellikle sınav odaklı eğitim sisteminde maddi imkânı olan öğrenciler özel ders, kurs, dijital platform üyelikleri ve kaynak kitap desteğiyle öne geçerken; yoksul çocuklar aynı yarışa çok daha geriden başlamak zorunda kalıyor.

Bu durum yalnızca bireysel başarıyı değil, toplumsal adaleti de zedeler. Eğitim, sosyal hareketliliğin en güçlü aracı olarak görülürken; yoksulluk bu aracın etkisini azaltan görünmez ama sert bir bariyere dönüştürüyor.

Yoksulluğun okula en somut yansıması ise beslenme yetersizliği. Son dönemde yayımlanan saha araştırmalarına göre Türkiye’de her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Bazı çalışmalarda bu oranın daha da yükseldiği, öğrencilerin üçte birinin sabah kahvaltısı yapmadan derse girdiği görülüyor.

Aç ya da yetersiz beslenmiş bir çocuğun derse odaklanması, öğrenilen bilgiyi kalıcı hale getirmesi ve sınav performansını koruması beklenemez. Dikkat dağınıklığı, enerji düşüklüğü, sık hastalanma ve devamsızlık gibi sonuçlar akademik başarıyı kaçınılmaz biçimde düşürüyor.

Bugün birçok öğretmen, özellikle büyükşehirlerin yoksul mahallelerinde bazı öğrencilerin teneffüste arkadaşlarının beslenme çantasına baktığını, okul kantinine yalnızca seyretmek için gittiğini ve öğleden sonraki derslerde ciddi dikkat kaybı yaşadığını ifade ediyor. Bu yalnızca pedagojik değil, aynı zamanda vicdani bir sorun.

Çocuk yoksulluğu, öğrencinin özgüvenini ve sosyal ilişkilerini de derinden etkiler. Okul kıyafeti, ayakkabı, çanta, kırtasiye malzemesi ya da sosyal etkinliklere katılım gibi alanlarda yaşanan eksiklikler çocuklarda dışlanmışlık duygusu yaratıyor. Özellikle okul gezileri, tiyatro etkinlikleri veya mezuniyet organizasyonları gibi ücretli faaliyetlere katılamayan öğrenciler kendilerini akranlarından geri hissedebiliyor. Nitekim son veriler, çocukların yüzde 18,7’sinin ücretli okul gezilerine ve etkinliklere katılamadığını gösteriyor.

Bu durum zamanla içe kapanma, davranış problemleri, okuldan soğuma ve aidiyet kaybı gibi sonuçlara dönüşebiliyor.

Özellikle ergenlik döneminde akran baskısının yoğun olduğu düşünüldüğünde, ekonomik yetersizlikler öğrencinin psikolojik dayanıklılığını ciddi biçimde zorlamaktadır. Kendini “eksik”, “yetersiz” ya da “geri kalmış” hisseden bir çocuk, çoğu zaman potansiyelini ortaya koymakta zorlanmaktadır.

Yoksulluk, uzun vadede okul terklerini artıran en önemli faktörlerden biridir. Artan servis ücretleri, kırtasiye masrafları, beslenme giderleri ve dijital eğitim maliyetleri aileleri zorluyor. 2024–2025 döneminde yalnızca bir öğrencinin aylık beslenme ve ulaşım giderinin yaklaşık 4 bin TL’ye ulaştığına dair hesaplamalar, özellikle dar gelirli aileler açısından eğitimin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Bu nedenle bazı çocuklar erken yaşta iş gücüne yönelmekte, bazıları ise açık öğretime geçmek zorunda kalıyor. Kız çocuklarında erken yaşta zorla evlilik, oğlan çocuklarında ise kayıt dışı işlerde çalışma riski eğitimin sürekliliğini tehdit ediyor.

Bu yalnızca bireysel bir kayıp değil; toplumun geleceğini şekillendirecek beşerî sermayenin zayıflaması anlamına gelir.

Çözüm İçin Neler Yapılabilir?

Çocuk yoksulluğunun eğitime etkisini azaltmak için çok yönlü sosyal politikalar artık bir tercih değil zorunluluktur:

Okullarda en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek uygulamasının yaygınlaştırılması

Eğitim materyallerine ücretsiz erişimin artırılması

Dezavantajlı bölgelerde internet, tablet ve dijital destek projelerinin güçlendirilmesi

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Ailelere doğrudan sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi

Okul terk riski taşıyan öğrenciler için erken müdahale programlarının oluşturulması

Nitekim uzman raporları, okul yemeği programlarının hem devamsızlığı hem de okul terkini azaltmada etkili olduğunu gösteriyor.

Öğretmenler ve okul yöneticileri de bu süreçte kritik role sahip. Empati temelli bir yaklaşım, öğrenciyi yalnızca notlarıyla değil; yaşam koşulları, psikolojik durumu ve sosyal çevresiyle birlikte değerlendirmeyi gerektirir.

Sonuç olarak okullarda çocuk yoksulluğu, görünmeyen ama her gün hissedilen bir gerçektir. Her sabah aynı sıraya oturan çocuklar, aynı hayat şartlarına sahip değildir. Eğitim sistemi yalnızca bilgi aktaran bir mekanizma değil; eşitsizlikleri azaltma sorumluluğu taşıyan güçlü bir toplumsal yapıdır.

Çocukların kaderi, doğdukları hanenin ekonomik koşullarıyla belirlenmemelidir. Gerçek fırsat eşitliği ancak yoksulluğun eğitim üzerindeki etkileri azaltıldığında mümkün olacaktır. Çünkü her çocuk, hangi koşulda doğmuş olursa olsun, eşit bir başlangıcı hak eder.

