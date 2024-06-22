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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 00:00
1 dk Okuma

Keşke ve iyi ki…

Hayatın o ilkindeki “keşke”de değil, ikincisindeki “iyi ki”deki huzur anında olduğudur asıl mutluluk sanki.

Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken
Görseli Büyüt
Keşke ve iyi ki…

*Görsel betimleme: Parlak güneş ışığı altında, altın sarısı renklerde bir tarla görülüyor. Görselin sağ tarafında yüksek otlar ve tarlanın bitkileri yer alıyor. Sol tarafta ise uzun kollu koyu renk bir kıyafet giymiş bir kişinin eli tarladaki otlara dokunuyor.

Bazen oturur düşünürsünüz!

Hayatlarına dokunduklarınızdan kimileri için pişmanlık duyarsınız.

Belki salt pişmanlık da değil! Dokunduğunuzun geleceğine müdahil olmanın insanın kendinde yarattığı başka bir ruh hali olarak da görmek mümkün mevzuyu…

“Keşke…” dersiniz! Keşke bıraksaydım, hiç dokunmasaydım, yürüseydi kendi kavlince, kendi doğru bildiğince. Ya da o hayatına dokunan ben olmasaydım! Bir başkasıyla yolunu kesiştirseydi dersiniz.

Ama hayat işte o keşkelere geri dönüşün maalesef mümkünatı yok!

Kimileri için ise “iyi ki…” dersiniz…

“İyi ki yollarımız kesişmiş…” dersiniz.

“İyi ki dokunmuşum…” der ve kendinizle sadece kendinizle küçük mutlu anlar yaşarsınız.

Ruhunuz şenlenir, gözünüzün ışıltısının parıldadığını fark edersiniz.

İşte hayatın o ilkindeki “keşke”de değil, ikincisindeki “iyi ki”deki huzur anında olduğudur asıl mutluluk sanki.

(ŞD/AS)

Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
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Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor. 

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