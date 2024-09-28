ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2024 00:00
4 dk Okuma

İnsan hakları savunucuları korunmadan insan hakları da korunamaz

Çalışma grubu üyelerinin hemfikir olduğu nokta şu: Yargılama ve hapse atılmanın, kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmanın ötesinde çoklu etkisi var.

Osman İşçi

Osman İşçi

Osman İşçi

Görseli Büyüt
İnsan hakları savunucuları korunmadan insan hakları da korunamaz
Görsel: TİHV

Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT) bünyesinde oluşturduğumuz İnsan Hakları Savunucuları SOS çalışma grubunun toplantısını geçen hafta gerçekleştirdik. Çalışma grubumuz hem OMCT’nin 1986’dan bu yana biriktirdiği deneyimden hem de insan hakları savunucularının korunmasına ilişkin diğer insan hakları örgütlerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki girişimlerinden yararlanıyor. İnsan hakları savunucularının gördüğü baskının ulaştığı düzeye dikkat çekmek amacıyla çalışma grubunun ismi SOS olarak belirlendi.

Toplantımıza dünyanın farklı yerlerinden insan hakları savunucularının korunması alanında çalışan uzmanlar katıldı. Çalışma grubu geçen haftaki toplantıda tartışmayı şu sorular ışığında yürüttük:

1) İnsan hakları savunucularının susturulmak istenmesinin nedenleri nelerdir?

2) İnsan hakları savunucularına yönelik baskı ve şiddetin asıl nedenleri nelerdir?

3) İnsan hakları savunucularının baskı görmesine yol açan atmosferler nelerdir?

4) İnsan hakları savunucularının gördüğü baskı karşısında neler yapılabilir/yapılmalıdır?

İnsan hakları savunucularının, devletler veya devlet dışı aktörler tarafından susturulmak istenmesinin temel nedeninin, dünyanın her yerinde insan hakları ihlallerine karşı durmamız olduğunu bir kez daha tespit ettik.

Raporlama, belgeleme ve savunuculuk faaliyetleriyle kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ bireyler, mülteciler, etnik ve dini azınlıklar, işkence mağdurları gibi hak ihlallerine maruz kalan kişi ve toplulukların sesi olmaya çalışan insan hakları savunucularının baskı gördüğüne dair veriler paylaşıldı ve deneyimler aktarıldı. Faillerin aleni şiddet uygulamalarıyla, toplumun dezavantajlı ve bu nedenle zaten görünürlüğü düşük kesimlerini daha da görünmez kılmayı hedeflediği; buna karşılık insan hakları savunucularının faaliyetlerinin, ihlalleri görünür kılarak toplumun dikkatini çektiği vurgulandı. Raporlama ve belgelemenin yanı sıra savunuculuk faaliyetlerinin de ihlallerin görünür hale getirilmesine önemli katkı sunduğunu tespit ettik.

Çalışma grubu toplantısına katılanların ikinci soruya verdikleri en yaygın cevaplar, politik irade eksikliği, yargı bağımsızlığının olmaması ve insan hakları savunucularına karşı yürütülen karalama kampanyaları oldu.

Deneyim aktarımlarını dinlerken, insan hakları savunucularının maruz kaldığı baskı biçimleri arasında kendilerinin veya aile üyelerinin tehdit edilmesi, işten çıkarılma, fiziksel şiddete maruz kalma, yaralanma hatta öldürülme, gözaltına alınma, tutuklanma ve ülkelerini terk edip başka bir ülkede sığınmacı olarak yaşama zorunda kalma gibi pratiklerin sıkça kullanıldığını bir kez daha fark ettik. Moderatörün süreyi yönetmekte en zorlandığı oturum, bu baskılar üzerine yapılan konuşmalar sırasında oldu; zira her bir katılımcı, baskı pratikleriyle ilgili birçok örnek verebilecek durumdaydı. Uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın veya bizlerin yaşadığı deneyimler anlatıldığı için katılımcılar bu oturumda uzun uzun konuşmak istediler.

Moderatör arkadaşımız, tüm bu deneyimleri dinledikten sonra, dünyanın farklı yerlerindeki insan hakları savunucularına uygulanan baskılar ışığında, küresel düzeydeki eğilimin "devletlerin insan hakları savunucularına yaklaşımının, ülkedeki genel durumla doğrudan bağlantılı olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

Örneğin, bir ülkede işkence ve kötü muamele yaygınsa, o alanda çalışan insan hakları savunucularının faaliyetlerini rahatça yürütmesinin beklenmesi gerçekçi olmaz. Bu örnek, kadın cinayetlerinin sürdüğü bir ortamda kadın hakları savunucularına, mülteci karşıtı politikaların olduğu bir yerde mülteci hakları savunucularına, silahlı çatışmalar ve savaşlar sürerken barış aktivistlerine ya da yasaklı konularda araştırma yapan ve görüşlerini açıklayan aktivistlere ve gazetecilere genişletilebilir.

Toplantıda, baskı gören insan hakları savunucularının yaşadığı bölgelerin temel ve ortak özelliklerinin, demokratik hakların kullanımının engellendiği, hukukun üstünlüğü prensibinin sorunlu olduğu, barışın tesis edilmediği ve aksine şiddet ile çatışmaların yaygın olduğu ya da savaşların devam ettiği bölgeler olduğu görüldü.

Hesap verebilirlik ve cezasızlığın önlenmesi talebimizin bu çatışma ortamlarında ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Bu noktada baskıya maruz kalmamızın temel nedeninin, şiddet, çatışma ve savaşın taraflarının biz sivil insan hakları savunucularını koruyacak politikalar benimsemek yerine bize baskı uygulaması ve saldırması olduğunu bir kez daha tespit ettik. Üçüncü soru çerçevesindeki tartışmamızda, biçimi ve düzeyi fark etmeksizin her türlü şiddet ortamının biz insan hakları savunucularının çalışmalarını hızla zorlaştırdığı sonucuna vardık.

Son yıllarda, insan hakları savunucularına uygulanan baskının keyfi biçimde özgürlüğünden maruz bırakma olduğunu gözlemledik. Soruşturmaların ve davaların keyfi bir şekilde ve genellikle politik saiklerle açıldığı; özelde dava açılan insan hakları savunucusunu, genelde ise insan hakları hareketini susturmayı hedeflediğine dair farklı deneyimler paylaşıldı. Gözaltına alınan, tutuklanan veya uzun süren yargılamalarla uğraşan insan hakları savunucularının durumunun, toplumun geneli üzerinde bir caydırma etkisine yol açtığı belirtildi. Bu noktada, 24 Eylül’de mahkeme karşısına çıkan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hocamız, duruşmanın ardından benzer bir riske dikkat çekerek, işkence görenlerin bu sorunu ifade etmekten çekinmeye başladığını söyledi. Çalışma grubu üyelerinin hemfikir olduğu nokta şu: Yargılama ve hapse atılmanın, kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmanın ötesinde çoklu etkisi var.

Son soru, yani “gördüğümüz baskı karşısında neler yapılabilir ve yapılmalı?” sorusuna verilen yanıtlar daha kısa oldu. İlk yanıt, insan hakları faaliyetlerimizi ve mücadelemizi evrensel prensipler çerçevesinde, mağdurun ve failin kimliğine bakmaksızın yürütmeye devam gerektiği oldu. Öte yandan, insan hakları hareketine karşı yürütülen yargılama baskısının görünür olmasının, yalnızca insan hakları savunucularının değil, mağdurların da korunması anlamına geleceği ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiği önerisi yapıldı.Yargılandığımız davaların izlenmesi gibi pratik önerilerin yanı sıra, bize yönelik baskıların politik ve yapısal kök nedenlerini tespit ederek mücadelemizi bu yönde geliştirmemiz gerektiği önerildi.

Vesselam, mağdurun sesi olmaya çalışırken sesi kısılmaya çalışılan insan hakları savunucularının sesi olmaya devam etmeliyiz.

(Oİ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları insan hakları mücadelesi insan hakları savunucuları dünya işkence karşıtı örgütü omct
Osman İşçi
Osman İşçi
[email protected] tüm yazıları
İnsan hakları savunucusu. 2006’dan beri İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nde görevli, şu anda İHD MYK üyesi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) Yönetim...

İnsan hakları savunucusu. 2006’dan beri İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nde görevli, şu anda İHD MYK üyesi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) Yönetim Kurulu üyesi. Hacettepe Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisiyken KESK yöneticileri ve üyelerine açılan KCK adı altındaki soruşturma kapsamında tutuklandı ve sekiz ay tutuklu kaldı. Doktora tezi konusu, Kuzey İrlanda çatışması ile şiddetin şiiri nasıl etkilediği ve şiirde nasıl temsil edildiğiyle ilgili. Ocak 2016’da birçok akademisyenle birlikte barış metninin imzaladı, Barış için Akademisyenler'den oldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisiyken, 30 Nisan 2017 tarihli, 689 sayılı KHK'yle ihraç edildi ve kamu görevinden men edildi. Avusturya İnsan Hakları Derneği'nin 2017 Ödülü kendisine verildi. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu için ödülü almaya gidemedi.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Barışın türküsünü söyleme zamanı
20 Eylül 2024
Barışın türküsünü söyleme zamanı
Ekonomik kriz ve afet dönemlerinin reçetesi: Hak temelli kamu hizmetleri
22 Kasım 2023
Ekonomik kriz ve afet dönemlerinin reçetesi: Hak temelli kamu hizmetleri
İnsan hakları prensiplerinin giremediği yer: Gazze
15 Kasım 2023
İnsan hakları prensiplerinin giremediği yer: Gazze
İnsanlığın gömüldüğü yer: Gazze
6 Kasım 2023
İnsanlığın gömüldüğü yer: Gazze
Cumhuriyet’in 100. yılında insan hakları
29 Ekim 2023
Cumhuriyet’in 100. yılında insan hakları
Sayfa Başına Git