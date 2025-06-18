ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 08:24
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 08:35
2 dk Okuma

Füze savaşlarına karşı önce demokrasi

Artık savaşı, 'savaşa dur' diyerek demokrasi talep eden halk kazanmalı. Çünkü yaşadığımız kapitalist dönemin kaderini değiştirecek ve savaş tehdidini bertaraf edebilecek en güçlü silah budur.

Akın Güre

Akın Güre

Akın Güre

Görseli Büyüt
Füze savaşlarına karşı önce demokrasi
Fotoğraf: Yeni Yaşam gazetesi İHD'nin Aralık 20242'teki barış eylemlerinden.

Ortadoğu'da kazanlar kaynıyorken nasıl yönetiliyoruz sorusunu sormanın tam zamanı.

Elindeki füzelerle birbirlerine caka satanların savunma adı altında daha da ileriye gidip toptan imha siyasetine başlarını gömmesi hem bütün dünya için ama önce Ortadoğu ülkeleri için çok tehlikeli.

Birbirlerine füze atarak ülke topraklarının işgalsiz ele geçirme tarzında bir savaşı 21. Yüzyıla kapitalizmin yeni savaş yöntemi olarak tanıyoruz artık.

Tarih boyunca ekonomik yapılanma ile savaşma gücünün paralel yürütüldüğünü biliyorduk zaten ama yeni savaş taktiğiyle artık ordunuzun asker sayısından daha önemli yönü füze gücü sayılıyor.

Ekonominin füze odaklı örgütlenmesi ile halkın üstüne binen yük aslında kılık değiştirmiş oluyor.  Şimdi savaşın kucağına itilen asker üzerinden milli duygular kabartılmıyor, hangi tip füze var,  insansız hava saldırısı yapacak  kaç İHA var gibi teknolojik üstünlükler üzerinden yürüyen bir çılgınlık bu.

Artık savaşlar bu nedenle bütün ülke insanını doğrudan ilgilendiren,  tehdit eden bir manevraya sahasına kaydı. Savaş cephesi şehirlerin tam göbeği oldu.

Hava saldırısı üstelik eskiden olduğu gibi işgal öncesi bir ön alma hazırlığı filan değil artık, bütün ülke topyekun sıcak savaşın içindedir. Bombalarla halkın desteğini yitirmiş yönetimlerin devrilmesi taktiği ile savaş kazanılır hesabı yapılıyor şimdi.

Halkın çocuklarını cepheye sürme ve savaştırma dönemi çoktan bitti. Şimdi halk savaşla paralel sığınaklara yaşam mücadelesi vermek zorunda. Yani kaç füzen var sorusu eksik, halkın kaçı sığınaklara girebiliyor demek gerekiyor! Ülke savaş meydanından farksız çünkü.

Bunu şunun için söylüyorum: halkın doğrudan içinde olacağı 21. Yüzyıl savaşlarında artık savaşa itiraz sesinin daha güçlenerek çıkması da elzem.

Yani demek istediğim, füzelerin yarıştırıldığı bir dünyada halkın ne istediğinin önemi büyük. Savaş şehirlerde yapılmaya başlandıkça  artık toplumun yönetime dur diyecek tek silahının demokrasi rejimini güçlendirmek olduğu daha fark edilir olacak.

Bu durum, yönetenlerin elinde silah gibi kullanılan ulusalcı duyguları kabartarak  son çareyi hep savaşta gören saldırganlık ruhu ile artan rekabeti de bitirecek.

Artık savaşı, 'savaşa dur' diyerek demokrasi talep eden halk kazanmalı. Çünkü yaşadığımız kapitalist dönemin kaderini değiştirecek ve savaş tehdidini bertaraf edebilecek en güçlü silah budur.

Aksini düşünmek istemiyorum. Gerek bölgesel  gerekse  topyekun dünyayı saracak bir savaş olsun sonunda zarar gören halklar oluyor.

Artık siperlere atılan bombalarla asker değil halkın kendisi hedef alınıyor. Savaşların şehirlere yönelmesi karşısında buna dur diyebilecek, bu tehdite boyun eğmemeyi sağlayacak tek çare demokrasi, ama halkın iradesini tam yansıtacak bir demokrasi ancak.

(AG/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ortadoğu israil-iran gerilimi Barış İsrail İran'a saldırdı israil filistin ateşkesi isral filistin
Akın Güre
Akın Güre
tüm yazıları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Çıkmazda mıyız, yoksa bir ışık var mı?
14 Haziran 2025
Çıkmazda mıyız, yoksa bir ışık var mı?
Konuşmak zorundayız
26 Nisan 2025
Konuşmak zorundayız
Saraçhane bir başlangıç olabilir mi?
24 Mart 2025
Saraçhane bir başlangıç olabilir mi?
Oyun yazarı, siyasetçi, çevirmen, aydın: Fatma Nudiye Yalçı
15 Haziran 2024
Oyun yazarı, siyasetçi, çevirmen, aydın: Fatma Nudiye Yalçı
Köy Enstitüleri gerçeği
18 Mayıs 2024
Köy Enstitüleri gerçeği
Sayfa Başına Git