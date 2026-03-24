Eğitimi kısaltmak mı, geleceği daraltmak mı?

“Gelecek, sabırla yetiştirilen gençlerle inşa edilir, aceleyle değil.”

Son dönemde Türkiye’de eğitim politikaları üzerinden yapılan açıklamalar, yalnızca eğitim sistemini değil, ülkenin geleceğini ve gençliğin yaşamını doğrudan etkileyen ciddi tartışmaları gündeme getirdi. Özellikle Yusuf Tekin’in “Şu an bir genç 26 yaşında iş hayatına giriyor, bu yüzden 12 yıllık zorunlu eğitimi kısaltıp üniversiteye giriş yaşını 15’e düşürmeyi planlıyoruz” sözleri, eğitim anlayışının geldiği noktayı çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu ifade, gençliği birer iş gücü aracı olarak görme eğilimini ve pedagojik sorumluluğun tamamen göz ardı edildiğini göstermesi açısından kaygı verici. Ayrıca, uzun yıllar süren akademik ve sosyal gelişim süreçlerini hiçe sayan bu yaklaşım, bireylerin zihinsel, duygusal ve toplumsal olgunluklarının göz ardı edilmesi anlamına geliyor. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençlerin eğitim süresinin ekonomik gerekçelerle kısaltılması, yalnızca eğitim sistemi açısından değil, toplumun bütünsel gelişimi ve sosyal adalet boyutunda da ciddi riskler taşıyor.

Öncelikle, eğitim bir bireyi yalnızca iş gücüne dönüştüren bir makine değil. Eğitim, bir ülkenin kültürel, toplumsal ve bilimsel geleceğini şekillendiren en temel yapı. Bu bakımdan, eğitimi hızlandırmak ya da kısaltmak, gençleri iş piyasasına sürmek için yapılan aceleci bir politik hamle, aynı zamanda ülkenin entelektüel ve sosyal geleceğini baltalamaktan başka bir şey değil. 15 yaşındaki bir genci üniversiteye itmek, pedagojik olarak felaket anlamına gelir. Bu yaşta bir bireyin sosyal, duygusal ve zihinsel olgunluğu, akademik uzmanlık ve eleştirel düşünme gerektiren bir üniversite ortamına hazır değildir.

Politik açıdan bakıldığında, bu yaklaşım gençliği birer “iş gücü aracı” olarak görmekten başka bir şey değil. Eğitim sistemini hızlandırmak, işsizlik sorununu eğitim süresi üzerinden çözmeye çalışmak, sorunun gerçek kökenlerini görmezden gelmek anlamı taşır. Türkiye’de gençlerin geç iş hayatına girmesi, eğitim süresinden değil; iş piyasasındaki yapısal sorunlardan, nitelikli iş imkânlarının yetersizliğinden ve ekonomik planlama eksikliklerinden kaynaklanıyor. Bu temel sorunlar çözülmeden, eğitim süresini kısaltmak, sadece gençlerin hazırlıksız bir şekilde iş piyasasına atılmasını sağlar.

Ayrıca, bu politik hamle toplumsal eşitsizliği derinleştirecek bir adım olabilir. İmkanları sınırlı ailelerin çocukları, erken yaşta iş hayatına sürüklenirken, ekonomik olarak güçlü ailelerin çocukları eğitimlerini normal ya da daha uzun süreler boyunca sürdürebilecektir. Böylece eğitim bir eşitlik aracı olmaktan çıkıp, sosyal adaletsizliği yeniden üreten bir mekanizma hâline gelir.

Bu yaklaşım, eğitim politikalarının ekonomik verimlilik üzerinden okunmasının klasik bir örneğidir. Oysa çağdaş eğitim sistemleri, bireyin çok yönlü gelişimini, eleştirel düşünme yetisini ve toplumsal bilincini ön plana çıkarır. Gençleri birer üretim birimi gibi görüp onları hızla iş hayatına sürmek, uzun vadede ülkenin bilgi üretme kapasitesini, inovasyon gücünü ve sosyal dayanışmasını zayıflatır.

Siyaseten de bu yaklaşım, gençlere karşı bir ihmal ve sorumsuzluk anlamına gelir. Bir siyasetçi, toplumun geleceğini şekillendirecek gençlerin eğitim hakkını ve olgunlaşma sürecini kısaltma cesaretini göstermemeli. Eğitim politikaları, aceleye getirilmiş ekonomik hesaplarla değil; bilimsel, pedagojik ve sosyolojik temellerle, uzun vadeli vizyonla planlanmalı.

Zorunlu eğitimi kısaltma ve üniversiteye giriş yaşını 15’e düşürme önerisi, sadece gençleri iş hayatına erken sürükleyen bir politika değil; aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini metalaştıran, gençliğin potansiyelini hiçe sayan, sorumsuz ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu tür aceleci ve pragmatik hamleler, ekonomik kaygılar üzerinden alınsa da, uzun vadede ülkenin bilimsel, kültürel ve toplumsal kalkınmasını ciddi şekilde tehlikeye atar. Gençleri hızla iş hayatına sokmak, sorunları çözmekten ziyade ertelemek ve ülkenin gelecek kapasitesini küçültmek anlamına gelir.

Eğitim, yalnızca bir mesleğe hazırlık süreci değil; bireyin düşünsel, duygusal ve sosyal olgunluğunu geliştiren bir süreçtir ve bu süreçte aceleci müdahaleler, hem bireyin hem de toplumun bütünsel gelişimini baltalar. Türkiye’nin eğitim sistemi, artık günü kurtarmaya yönelik kararlarla değil; fırsat eşitliğini, nitelikli eğitimi, eleştirel düşünceyi ve gençlerin tam potansiyelini öncelikli kılacak, bilimsel ve pedagojik temellere dayalı uzun vadeli politikalarla yeniden yapılandırılmalı. Gençlerimizi birer “erken iş gücü” olarak görmek yerine, onları düşünen, sorgulayan ve geleceği şekillendirecek bilinçli bireyler olarak yetiştirmek, ülkenin en acil ve stratejik sorumluluğu.

(AÖ/NÖ)