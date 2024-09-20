ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2024 12:09
5 dk Okuma

Barışın türküsünü söyleme zamanı

Savaşlar, silahlı çatışmalar fiziksel şiddet, yapısal ve kültürel şiddet biçimlerinin yoğun bir biçimde yaşandığı ağır hak ihlallerine yol açıyor. Savaşlar hakikatin üstünü örterek toplumları karanlığa sürüklüyor.

Osman İşçi

Osman İşçi

Osman İşçi

Görseli Büyüt
Barışın türküsünü söyleme zamanı
*Tel Aviv'de savaş karşıtı eylem, 29 Aralık 2023. (Fotorğaf: Tamir Kalifa/NPR)

1 Eylül’de Dünya Barış Günü’nü kutladık. Türkiye’den farklı olarak Dünya Barış Günü çoğu ülkede 21 Eylül’de kutlanıyor. Günleri farklı olsa da barış isteyenlerin amacı ortak: Barışın egemen olduğu bir toplumsal düzende yaşamak. Savaş ve silahlı çatışma isteyenlerin amacı değilse de insanlar ve diğer canlılar, toplum, doğa yani bir bütün olarak yaşamımız üzerindeki etkisi aynı: Yıkım, acı, gözyaşı ve hak ihlalleri.

2007’de Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından kurulan Cenevre Akademisi uluslararası hukuka göre silahlı çatışma kategorisine giren 110 silahlı şiddet, çatışmanın devam ettiğini belirtiyor. Akademinin verdiği bilgilere göre 45 silahlı çatışma ile dünya üzerinde en fazla çatışmanın olduğu yer Ortadoğu. Diğer bölgelerdeki silahlı çatışma verileri şu şekilde: Afrika kıtası 35, Asya kıtası 21, Avrupa kıtası 7, Latin Amerika bölgesinde 6. Bu veriler dünyanın her yerinde savaşların, silahlı çatışmaların devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, 110 silahlı çatışmanın neredeyse yarısı Orta Doğu’da yaşanıyor.

Daha öncesi olmakla birlikte 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları soykırıma varıyor. Şu ana kadar çocuk, kadın ve sivillerin olduğu 40 binden fazla kişi İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Yerle bir edilen Gazze’de yaşamın her açıdan normale dönmesinin on yılları bulacağı öngörülüyor. Bu hafta Beyrut’ta önce çağrı cihazları, ardından telsizlerin patlatılması da Orta Doğu’da savaşın ve silahlı çatışmanın yayılma riskini ortaya koyuyor. Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra Suriye iç savaşı ile Rojava’daki çatışmalı ortam binlerce sivil ölüme neden oldu.

Orta Doğu bölgesinin dışında Ukrayna, Sudan, Etiyopya, Afganistan, Myanmar, Kolombiya vb. ülkelerde savaş ve silahlı çatışmalar devam ediyor. Coğrafyamız bakımından ise Kürt meselesi bakımından izlenen politikalar sonucunda 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı çatışma ortamı birçok ağır insan hakkı ihlaline yol açıyor. İHD olarak bir demokrasi ve insan hakları meselesi olduğunu söylediğimiz, barışçıl yollarla çözüme kavuşması gerektiğini her fırsatta belirtiyoruz.

Savaş büyük bir sektör

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından kısa süre önce yayımlanan 2023 yılı küresel askerî harcamalarla ilgili rapora göre, dünya çapında askeri harcamaların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 2 trilyon 443 milyar dolara yükseldi.

Raporda, 2009 yılından bu yana harcamalarda en keskin artışın 2023 yılında yaşandığı belirtiliyor. Askeri harcamalarda her zamanki gibi 916 milyar dolarla ABD başı çekerken, onu 296 milyar dolarla Çin, 109 milyar dolarla Rusya takip ediyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Almanya’nın ilk kez devasa büyüklükte bir silahlanma harcaması yapması ise önümüzdeki aylar ya da yılların yeni savaşlara sahne olabileceği kaygısını artırıyor.

Ağır ihlaller yaşanıyor

Savaşlar, silahlı çatışmalar fiziksel şiddet, yapısal ve kültürel şiddet biçimlerinin yoğun bir biçimde yaşandığı ağır hak ihlallerine yol açıyor. Savaşlar hakikatin üstünü örterek toplumları karanlığa sürüklüyor. Silahlı çatışmadan fayda sağlayanlar yok etmeyi hedefledikleri kişiler ve kesimlerle ilgili insan oldukları, farklı dil, din, inanç, kimliğe sahip oldukları gerçeğini örterek düşmanlaştırıyor. Çatışma bölgelerinde yaşayanların maruz kaldıkları acılar hakkında bilgi sahibi olunmasının önüne geçiyor. Savaş makinası kendi diskurunun propagandasını yaparak çatışmalı ortamı sürdürmeyi amaçlıyor.

Silahlı çatışmalar ve savaşlar, biz insan hakları savunucularının faaliyetlerini yürütmesinin de önüne ciddi engeller çıkarıyor. Yaşanan ihlalleri belgelediğimiz, raporladığımız ve bu raporlar kapsamında yürüttüğümüz savunuculuk faaliyetleri nedeniyle idari, adli soruşturmalara, gözaltı ve tutuklamalara maruz kalıyoruz. Kimi zaman yurdumuzu terk edip sürgünde yaşamak durumunda kalan mücadele arkadaşlarımız oluyor. En ağırı da savaşların ve silahlı çatışmaların yarattığı ortamda insan hakları savunuculuğu yaparken öldürülen arkadaşlarımız olması.

Savaşın karanlığına karşı barışın aydınlığı

Hangi tarihte kutlanırsa kutlansın barış gününün mesajı net: Savaşsız, çatışmasız bir ortamı tesis edecek barışı hâkim kılmak. İHD olarak 1 Eylül’de yaptığımız açıklamada savaşların, silahlı çatışmaların yol açtığı yıkımın farklı boyutlarına değinerek barışın temel bir insan hakkı olduğunu vurguladık. Benzer şekilde, Barış Vakfı 1 Eylül’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin barışı söz konusu olduğunda Kürt meselesi bağlamında on yıllardır devam eden silahlı çatışma ortamını belirterek Kürt barışına mecbur olduğumuzun altını çiziyor.

Bizim 1 Eylül’de kutladığımız Dünya Barış Günü’nü, 30 Kasım 1981’de gerçekleştirdiği 77. oturumunda 36/67 sayılı kararı ile deklere eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun gerekçesi bugün yaşadığımız çatışma ortamı hakkında bilgi verirken, barış mücadelesinin neden birden çok alanda yürütülmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. BM’nin Dünya Barış Günü’nü kutlamaya başlamasındaki gerekçeler arasında, savaşların zihinde başlaması nedeniyle barış fikrinin de zihinlerde savunulması gerektiği; salt hükümetlerin politik ve ekonomik düzenlemelerine dayalı barışın, dünya halklarının barışına kalıcı ve samimi katkı sunamayacağı yer alıyor.

Savaşların zihinde başlaması, savaş yanlılarının hem tekçi ideolojisinden kaynaklanıyor hem de ihtiyaç duydukları diskuru insanların zihnine empoze etmeleriyle ilgili. Barış aktivistleri olarak bizler de savaşın şiddete dayalı tekçi diskuruna karşı barışın çokluk anlatısını insanların zihnine ve kalbine yerleştirmeliyiz. Ayrıca, BM Genel Kurulu’nun, savaşların çıkmasına ya da en iyi ihtimalle önlenemeyerek devam etmesine yol açan hükümetlerin ve devletlerin tek başına barışı tesis etmesinin mümkün olmadığını belirtmesi de güçlü bir barış hareketine olan ihtiyacı ortaya koyuyor.

Şiddet ortamının tekçi diskurunun karşısına tek tek bireylerin ve kolektif olarak toplumların farklılıklarını ortaya koyan, bu farklılıkların dünyayı nasıl daha yaşanılır kıldığının altını çizen barış anlatılarına, türkülerine duyduğumuz ihtiyaç her zamankinden fazla.

Esasen, tarih ne olursa olsun mesele barışı hâkim kılmak. Yapmamız gereken 1 Eylül’ü 21 Eylül’e, aynı şekilde 21 Eylül’ü 1 Eylül’e bağlamak. Böylece barışın anlatısını kurar, hep bir ağızdan barış türküsü söyleyebiliriz.

Barışın türküsü güzellikleri anlatır.

Barışın türküsü çoğulcudur.

Barışın türküsünü söyleyenleri ve dinleyenleri çoğaltalım.

(Oİ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Barış savaşlar savaş karşıtlığı barış mücadelesi
Osman İşçi
Osman İşçi
[email protected] tüm yazıları
İnsan hakları savunucusu. 2006’dan beri İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nde görevli, şu anda İHD MYK üyesi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) Yönetim...

İnsan hakları savunucusu. 2006’dan beri İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nde görevli, şu anda İHD MYK üyesi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) Yönetim Kurulu üyesi. Hacettepe Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisiyken KESK yöneticileri ve üyelerine açılan KCK adı altındaki soruşturma kapsamında tutuklandı ve sekiz ay tutuklu kaldı. Doktora tezi konusu, Kuzey İrlanda çatışması ile şiddetin şiiri nasıl etkilediği ve şiirde nasıl temsil edildiğiyle ilgili. Ocak 2016’da birçok akademisyenle birlikte barış metninin imzaladı, Barış için Akademisyenler'den oldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisiyken, 30 Nisan 2017 tarihli, 689 sayılı KHK'yle ihraç edildi ve kamu görevinden men edildi. Avusturya İnsan Hakları Derneği'nin 2017 Ödülü kendisine verildi. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu için ödülü almaya gidemedi.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Ekonomik kriz ve afet dönemlerinin reçetesi: Hak temelli kamu hizmetleri
22 Kasım 2023
Ekonomik kriz ve afet dönemlerinin reçetesi: Hak temelli kamu hizmetleri
İnsan hakları prensiplerinin giremediği yer: Gazze
15 Kasım 2023
İnsan hakları prensiplerinin giremediği yer: Gazze
İnsanlığın gömüldüğü yer: Gazze
6 Kasım 2023
İnsanlığın gömüldüğü yer: Gazze
Cumhuriyet’in 100. yılında insan hakları
29 Ekim 2023
Cumhuriyet’in 100. yılında insan hakları
İnsan hakları mücadelesinin özü: Barış
29 Ağustos 2023
İnsan hakları mücadelesinin özü: Barış
Sayfa Başına Git