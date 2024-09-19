Lübnan'da çağrı cihazı ve telsiz patlamaları: Ölü sayısı 37'ye yükseldi

Lübnan’da dün (18 Eylül) Hizbullah üyelerinin kullandığı telsiz cihazlarında yaşanan patlamalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e, yaralananların sayısı 608'e yükseldi.

Açıklama, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad’dan geldi.

El-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, yaralıların 61’inin yoğun bakımda ve durumlarının kritik olduğunu belirtti.

İki saldırıda toplam can kaybı 37

Lübnan’da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarındaki eş zamanlı patlamalarda 12 kişinin öldüğünü hatırlatan El-Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananların sayısının 1343’ü orta ve ağır olmak üzere 2 bin 323 olduğunu aktardı.

Ülkede salı günü meydana gelen patlamalarda yaralıların sayısının düşmesinin, bazı yaralıların birden fazla hastaneye giderek, kayıt açtırmasından kaynaklandığını söyleyen El-Ebyad, söz konusu yaralılardan 955’inin cerrahi operasyon geçirdiği, 226’sının hala yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaştı.

El-Ebyad, telsiz patlamalarının çağrı cihazı patlamalarından daha çok kişinin ölümüne yol açtığını kaydetti.

Böylece Lübnan’da 17-18 Eylül’de yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, 287’sinin durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 2 bin 931 oldu.

Hizbullah 25 mensubunun öldüğünü duyurdu

Öte yandan Hizbullah’a ait ‘Savaş Enformasyon Merkezi’ (İlam el-Harbi), telsiz patlamalarının ardından 25 vefat ilanı yayımladı.

8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile devam eden savaşta, hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 478’e ulaştı.

Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah, çağrı cihazı ve telsiz patlamalarından İsrail’i sorumlu tutuyor. İsrail’den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

(VC)