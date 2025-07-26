Ülkemizde 100 yıllık bir Kürt sorunu var. 100 yıllık kanlı bir tarih!

Ülkemizin toplumsal ve bölgesel durumu, bize bir çözüm dayatıyor. Ortadoğu’da zaman zaman çoğalan yangınların alevleri yüzümüzü yalıyor. Yalnızca bu sorunlu gerçekler yüzünden değil, asıl olarak insan hakları ve eşit yurttaşlık hukuku gereğince bir çözüme varılmalı.

Kürt sorunun çözümü, madalyonun arka yüzü olarak Türk sorununun da çözümü ve Türk’ün de özgürleşmesidir.

Ufukta bir kez daha kara göründü. 2013-2015 yılları arasında siluet halinde gözüken karaya geminin dümeni çevrilemedi. O halde bari bugün karaya ayak basılabilsin. Yoksa okyanusun dalgaları arasında boğulup kalacağız.

Bu metaforik cümlelerin çözüm gerçeğinin inşasına dönüşmesini umuyor ve muhalefete büyük görevler düştüğünün altını çiziyorum.

Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan, Abdullah Öcalan’ın mektubu ile PKK’nin feshi ve ilk adım olarak bir grup PKK’lının silah bırakması ile devam eden süreç, TBMM’de bir komisyon kurulması noktasına geldi. Elbette bu süreci Erdoğan iktidarının onaylaması ise, büyük bir faktördür.

Zorluklar her zaman olacak

Böylesine büyük toplumsal ve tarihsel sorunların çözümünde hemen her zaman büyük zorluklar yaşanır. Çünkü böylesi toplumsal sorunların yapısallığı, siyasi öznelerin ve çeşitli toplum kesimlerinin mutlaka soruna dair önsel olarak birbirine zıt, birbirini mas eden görüşler taşımasını içinde barındırır.

Çözümden kimin neyi anladığı, çözüme taraf ve karşı olanların gerekçeleri hep tartışma konusu olacak.

İktidar, MHP ve CHP süreci “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti ise "Barış ve Demokratik Toplum" süreci olarak nitelendiriyor. Kimi muhalifler ise buna “İhanet Süreci” diyor.

Bu nitelendirmeler aslında sürece dair politik duruşları ifade ediyor.

Sürece katkı koymak istiyoruz diyen CHP, yıkıcı değil, yapıcı hareket edeceğini açıkladı. Sürecin AKP’nin ajandasına göre değil, toplumun beklentilerini karşılayacak biçimde ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önemini belirterek, bunların gerçekleşmemesi halinde CHP’nin farklı bir tavır alabileceğini ve komisyonun yalnızca Kürt sorunu değil, Türkiye’nin demokrasi sorunu için de çalışması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklama olumlu bir gelişme olmakla birlikte, Özgür Özel’in diğer bazı açıklamalarının satır aralarında sürece dair parti içerisinden sıkıntılar yaşadığı görülmekte.

Bu zorluklardan daha büyüğünü çözüme dair nelerin nasıl yapılacağı oluşturur.

Barış ve demokrasi

Öncelikle belirtelim ki barış, savaşan taraflar arasında yapılır. Diğer bütün özneler bu iki ucun barışı sağlama sürecine katkı sunan, onu meşrulaştıran ve toplumdaki genel kabulü sağlayan önemli aktörleridir. Sürecin bu ayağı olmadan, sağlandığı sanılan barış aslında çatışma potansiyellerini barındıran geçici bir uzlaşı olmaktan öteye gidemez.

Bu durumda barış, Kürt sorununun bir tarafı olan PKK ile devlet (devletin yürütme gücü iktidar) arasında yapılır. Bu nedenle Erdoğan iktidarı ile barış olmaz demenin bir anlamı yoktur.

İktidar karşıtlığı üzerinden hareketle daha baştan barış sürecini berhava eden bu görüşün, o zaman kiminle olur sorusunu cevaplaması gerekir. Ancak bu görüşün savunucularının bu soruya verdikleri bir cevabı yoktur.

Burada asıl sorun, barış ile demokratikleşme arasındaki bağlantıdır. Bunun önemine binaen DEM, bu süreci “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” olarak nitelendirmektedir.

Bu sürecin barış ve demokrasi bağlamında ilerleyebilmesi, adımların karşılılık esasına göre atılmasını gerektirir.

'Terörsüz Türkiye' nitelemesi, barış ve demokrasi ilişkisini örten veya koparan bir anlam taşımaktadır. İktidar tarafından bu nitelemenin seçmen tabanına yönelik siyasi bir söylem olduğunu da varsayabiliriz. Ancak sürecin nasıl ilerlediği, bu nitelemenin gerçek işlevini bize gösterecektir.

'Barışsız demokrasi, demokrasisiz barış olmaz' hususunu bir ikilem olarak ele almak, sürecin tıkanmasını önceleyebilir. Toplumsal dönüşümler birdenbire olmaz. Bu her iki olguyu yavaş da olsa koordineli olarak bir arada inşa edebilmek mümkündür.

Kürt sorunun çözümü ve barışın inşası belli bir demokratikleşmeyi gerekli kılmaktadır.

Bu süreç neden toplumda bir umut ve iyimserlik yaratmadı?

Bunun cevabı çok açık; Erdoğan iktidarı ve Bahçeli, toplumda yeterli bir güven teşkil etmiyor.

Erdoğan iktidarının bagajı o kadar dolu ki, hala aynı ayrıştırıcı ve kindar politikalarına devam ediyor. Bir taraftan Terörsüz Türkiye diyerek bir çözüm sericinden söz edeceksiniz, bir taraftan da başta CHP olmak üzere muhaliflerin üzerine alabildiğine yükleneceksiniz.

CHP’li belediye başkanlarının ve yüzlerce görevlisinin tutuklandığı bir ortamda CHP lideri Özgür Özel’in iktidara, hangi barıştan söz ediyorsunuz demesi yanlış mı?

Demokrasinin neredeyse kırıntılarını bile tırpanlayan Erdoğan iktidarında, barış ve demokrasi ilintisi nasıl kurulabilir?

AİHM’e rağmen Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala içerde tutuluyor. Daha binlerce tutuklu ve hükümlünün içerde tutulduğu, DEM’li ve CHP’li belediyelere kayyım atandığı bir ortamda demokrasisiz bir barışın inşası mümkün mü?

Toplumun çoğunluğu bunu mümkün görmediği için umutsuz ve iyimser değil.

Fakat yine de bunlar aşılamaz değil. Barışın getireceği olumlu havayla yavaş yavaş bazı olumlu dönüşümler sağlanarak toplumda bir umut ve iyimserlik havası yaratılabilir.

Bunun sağlanabilmesi ise, sürecin yalnızca meclis bünyesinde ele alınmasıyla değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının sürece şu veya bu ölçüde katılımlarına ve şeffaf olarak yürütülmesine bağlıdır.

Sürecin içinde olmadan sürece katkı sunulabilir mi?

Bütün bu kaygılara, güvensizliklere rağmen önümüzde adı ne olursa olsun çözülmesi gereken bir sorun var.

İktidar cenahı, adına ne denirse denilsin bir süreçten söz ediyor mu?

O halde bu sürece katılmak gerekir.

İktidar bu süreçten Erdoğan’ın yeniden seçilmesinden yeni anayasa yapımına varıncaya kadar kendine siyasi ikballer devşirme niyetinde olabilir mi? Elbette olabilir. Buna rağmen yine de bu sürece katılmak gerekir.

Hegemonik gücü iyice tükenen iktidarın bu faydacı ve pragmatist davranışlarının kendilerine bir fayda getirmeyeceği ve barış süreciyle biraz hava aldıkları bu kanalı kendi elleriyle tıkayacakları açıktır. Böyle diyorum ama, Osmanlı’da oyun çoktur sözünü de unutmamak gerekir.

Sürecin karşısında olan ulusalcılar vb. kesimler, sürece katılmayı AKP-MHP düzenine bir destek olarak gördüklerinden, CHP’yi bundan vazgeçirmeye çalışıyorlar.

Burada CHP’ye büyük görevler düşüyor.

CHP komisyona girerek burada neler olduğunu doğrudan görebilir ve sürecin demokratikleşmeyle birlikte ilerlemesine katkılar sunabilir.

Ortada belirsizlikler ve şüpheler taşıyan bir barış süreci var. Bundan kaçmak yerine üstüne üstüne gitmek gerekir.

Bu vesileyle “Cumartesi Anneleri”nden Emine Ocak’ın ve Barış Sürecine değerli katkılar sunan Sırrı Süreyya Önderin anılarına saygıyla…

(HŞ/HA)