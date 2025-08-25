ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 13:00
 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 13:15
1 dk Okuma

İmralı Heyeti bu hafta Abdullah Öcalan’la görüşecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 25 Temmuz’dan bu yana Abdullah Öcalan'la görüşme izni çıkmamasına “İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz. Böyle mi barışı sağlayacağız?" diyerek tepki göstermişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmralı Heyeti bu hafta Abdullah Öcalan’la görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nin bu hafta PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için adaya gitmesi bekleniyor.

Görüşmenin yapılacağı gün net değil. Ancak medyada görüşmenin çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirileceği konuşuluyor.

Ziyaret, Meclis’te kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında yapılacak ilk görüşme olması açısından dikkat çekiyor. Komisyon 5 Ağustos’ta kurulduğundan beri İmralı ziyaretleri yapılmıyordu. Heyetle Abdullah Öcalan arasındaki son görüşme 25 Temmuz'da gerçekleşmişti ve yaklaşık 6 saat sürmüştü.

Heyette, Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol bulunuyor.

İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?
İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?
27 Şubat 2025

DEM Parti tepki göstermişti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde Abdullah Öcalan’la DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı görüşmelerin 25 Temmuz’dan beri azaldığı bilgisini vererek, “İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz. Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz? Böyle mi barışı sağlayacağız? Bu bir ay aç bir ay kapat barış sürecine hizmet etmiyor” demişti.

(HA)

ilgili haberler
Barışa doğru: Dünya çatışma deneyimleri ve Türkiye
23 Ağustos 2025
/yazi/barisa-dogru-dunya-catisma-deneyimleri-ve-turkiye-310769
Barış ve demokratik toplum süreci
26 Temmuz 2025
/yazi/baris-ve-demokratik-toplum-sureci-309823
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN BİANET'E KONUŞTU
Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?
18 Temmuz 2025
/haber/silah-birakma-sonrasi-hangi-yasal-adimlar-atilacak-309598
FINANCIAL TIMES'IN YORUMU
Kürt militanlar silahlarını yakarak Türkiye'yle barışa adım atıyor
11 Temmuz 2025
/yazi/kurt-militanlar-silahlarini-yakarak-turkiye-yle-barisa-adim-atiyor-309412
BİANET MARDİN'DE
PKK’nin silah bırakma süreci: Mardin’de temkinli iyimserlik
10 Temmuz 2025
/haber/pkknin-silah-birakma-sureci-mardinde-temkinli-iyimserlik-309350
Barışı inşa etmenin zorluğu ve zorunluluğu
7 Mart 2025
/yazi/barisi-insa-etmenin-zorlugu-ve-zorunlulugu-305175
