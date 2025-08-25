İmralı Heyeti bu hafta Abdullah Öcalan’la görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nin bu hafta PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için adaya gitmesi bekleniyor.

Görüşmenin yapılacağı gün net değil. Ancak medyada görüşmenin çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirileceği konuşuluyor.

Ziyaret, Meclis’te kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında yapılacak ilk görüşme olması açısından dikkat çekiyor. Komisyon 5 Ağustos’ta kurulduğundan beri İmralı ziyaretleri yapılmıyordu. Heyetle Abdullah Öcalan arasındaki son görüşme 25 Temmuz'da gerçekleşmişti ve yaklaşık 6 saat sürmüştü.

Heyette, Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol bulunuyor.

İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?

DEM Parti tepki göstermişti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde Abdullah Öcalan’la DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı görüşmelerin 25 Temmuz’dan beri azaldığı bilgisini vererek, “İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz. Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz? Böyle mi barışı sağlayacağız? Bu bir ay aç bir ay kapat barış sürecine hizmet etmiyor” demişti.

