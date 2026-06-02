Yerebatan Sarnıcı İBB’den Vakıflar’a geçti: Ziyaretlere kapatıldı

İstanbul’un en önemli kültür miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, bugün saat 10.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Devir işleminin ardından İBB’ye bağlı Kültür AŞ, yapıyı tahliye ederek kendi gişelerini söktü.

Ziyaretçilere kapatılan sarnıç, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kendi gişelerini kuracağı zamana kadar kapalı olacak.

Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı

ANKA’nın aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, devir kararının ardından kurumun sarnıçtan çekildiğini belirterek şöyle dedi:

“2 Haziran, saat 10.00 itibarıyla elimize gelen bir tebligat dolayısıyla İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcımızı, Vakıflar’a devrediyoruz. 2022 yılında burayı renove etmiştik. Renovasyondan bugüne 11 milyon kişi ziyaret etti. 18 Nisan’da Türk vatandaşlarına giriş ücretini 1 TL’ye düşürmüştük. O kapsamda da 500 bin vatandaşımız ziyaret etti.

“Biz hakikaten iyi yönettik. Hukuki süreçler de devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız, Kültür AŞ olarak ve bugün itibarıyla da Vakıflar’a devrimizi gerçekleştiriyoruz.”

