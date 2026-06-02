KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 11:15 2 Haziran 2026 11:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 11:26 2 Haziran 2026 11:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Yerebatan Sarnıcı İBB’den Vakıflar’a geçti: Ziyaretlere kapatıldı

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın: “2 Haziran, saat 10.00 itibarıyla elimize gelen bir tebligat dolayısıyla İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcımızı, Vakıflar’a devrediyoruz.”

BİA Haber Merkezi
BİA Haber Merkezi
Yerebatan Sarnıcı İBB’den Vakıflar’a geçti: Ziyaretlere kapatıldı
Fotoğraf: Yerebatan Sarnıcı’nın kurumsal internet sitesi.

İstanbul’un en önemli kültür miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, bugün saat 10.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Devir işleminin ardından İBB’ye bağlı Kültür AŞ, yapıyı tahliye ederek kendi gişelerini söktü.

Ziyaretçilere kapatılan sarnıç, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kendi gişelerini kuracağı zamana kadar kapalı olacak.

7 Nisan 2026

ANKA’nın aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, devir kararının ardından kurumun sarnıçtan çekildiğini belirterek şöyle dedi:

“2 Haziran, saat 10.00 itibarıyla elimize gelen bir tebligat dolayısıyla İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcımızı, Vakıflar’a devrediyoruz. 2022 yılında burayı renove etmiştik. Renovasyondan bugüne 11 milyon kişi ziyaret etti. 18 Nisan’da Türk vatandaşlarına giriş ücretini 1 TL’ye düşürmüştük. O kapsamda da 500 bin vatandaşımız ziyaret etti. 

“Biz hakikaten iyi yönettik. Hukuki süreçler de devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız, Kültür AŞ olarak ve bugün itibarıyla da Vakıflar’a devrimizi gerçekleştiriyoruz.”

Ne olmuştu?

Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, 1 Nisan 2026 tarihinde İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmişti.

Karara tepki gösteren İBB, 17 Nisan’da yaptığı açıklamada, müzeye giriş ücretinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 TL olarak uygulanacağını duyurmuştu.

Sürecin yargıya taşınmasının ardından, İBB’nin açtığı dava kapsamında İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 9 Mayıs tarihli kararında, sarnıcın tahliyesine ilişkin idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

Mahkeme ayrıca, Fatih Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün savunmaları alınana ya da savunma süresi dolana kadar, teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yerebatan Sarnıcı İBB vakıflar genel müdürlüğü kültürel miras
