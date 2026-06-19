TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.06.2026 07:59 19 Hezîran 2026 07:59
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.06.2026 08:23 19 Hezîran 2026 08:23
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Yek ji serokên berê yên Baroya Îzmirê Parêzer Ozkan Yucel koça dawî kir

Koça dawî ya Yucel, li Îzmirê ne tenê di nav derdorên hiqûqê de, di nav gel de jî bû sedema xemgîniyeke mezin. Ew bi wê baweriya xwe dihat naskirin ku parêzerî şertê bingehîn ê dewleta hiqûqê û azadiya parastina mafên welatiyan e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Yek ji serokên berê yên Baroya Îzmirê Parêzer Ozkan Yucel koça dawî kir
Fotograf: Baroya Îzmîrê

Yek ji serokên berê yên Baroya Îzmirê Parêzer Ozkan Yucel di 61 saliya xwe de koça dawî kir. 

Yucel  ji Fakulteya Hiqûqê ya Zanîngeha Dokuz Eylulê mezun bûbû, bi xebatên xwe yên di warên hiqûqa ceza, mafên mirovan û mafê darizandina adil de dihat naskirin. 

Yucel di navbera salên 2010-2014an de di Desteya Rêveberiya Baroya Îzmirê de cih girt, di sala 2018an de wekî Serokê Baroya Îzmirê hate hilbijartin û di sala 2021ê de careke din hate hilbijartin û çar salan ev wezîfe domand. 

Di dema serokatiya wî de Baroya Îzmirê di mijarên serxwebûna darazê, mafê parastinê û azadiya derbirînê de roleke çalak lîst. 

Yücel endamê Komeleya Hiqûqnasên Hemdem (ÇHD) û Komeleya Hiqûqa Cezê ya Tirkiyeyê bû û di salên dawî de parêzeriya Şaredarê berê yê Şaredariya Bajarê Mezin a Îzmirê Tunç Soyer jî dikir. 

Koça dawî ya Yucel, li Îzmirê ne tenê di nav derdorên hiqûqê de, di nav gel de jî bû sedema xemgîniyeke mezin. Ew bi wê baweriya xwe dihat naskirin ku parêzerî şertê bingehîn ê dewleta hiqûqê û azadiya parastina mafên welatiyan e.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Özkan Yücel Baroya Îzmîrê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê