İzmir Barosu'nun önceki başkanlarından Av. Özkan Yücel aramızdan ayrıldı

İzmir Barosu'nun önceki dönem başkanlarından Avukat Özkan Yücel 61 yaşında hayatını kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yücel, ceza hukuku, insan hakları ve adil yargılanma hakkı alanlarında çalışmalarıyla tanınıyordu. 2010-2014 arasında İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nda görev alan Yücel, 2018'de İzmir Barosu Başkanlığı'na seçildi ve 2021'de tekrar seçilerek dört yıl bu görevi sürdürdü. Başkanlığı döneminde İzmir Barosu, yargı bağımsızlığı, savunma hakkı ve ifade özgürlüğü konularında etkin rol oynadı. Çağdaş Hukukçular Derneği ve Türkiye Ceza Hukuku Derneği üyesi olan Yücel, son yıllarda önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in avukatlığını da üstlenmişti. Yücel'in ölümü İzmir'de geniş bir üzüntüyle karşılandı.

İzmir Barosu’nun önceki dönem başkanlarından Av. Özkan Yücel, 61 yaşında aramızdan ayrıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra hukukçu olarak meslek yaşamını İzmir’de süren Yücel ceza hukuku, insan hakları, adil yargılanma hakkı ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığına odaklı çalışmalarıyla tanınıyordu.

Özkan Yücel, İzmir hukuk camiasında yalnızca baro yöneticisi olarak değil, adil yargılanma ve savunma hakkını kamusal bir sorumluluk olarak ele alan aktivizmiyle de iz bırakan bir hukukçuydu. Avukatlığı, dar anlamda vekaletin ötesinde, yurttaşların hak arama özgürlüğünün ve hukuk devletinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyordu.

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2010-2014 arasında İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nda görev yapan Yücel, baro çalışmalarında staj, meslek içi eğitim, CMK uygulamaları ve avukat hakları konularında çelıştı. Bu dönemde, genç avukatlarla ve meslek örgütüyle bağı güçlenirken çalışmalarıyla mesleğe yeni atılanların baro etkinliklerinde görev almalarını özendiren bir rol oynadı.

Yücel, 2018'de İzmir Barosu Başkanlığı’na seçildi,

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel Oldu

2021’de yeniden aynı göreve seçildi ve dört yıl görevde kaldığı başkanlığı döneminde İzmir Barosu, Türkiye’de yargı bağımsızlığı, savunma hakkı, ifade özgürlüğü ve baroların kamusal niteliği üzerine yoğunlaşan tartışmalarda etkin bir varlık gösterdi.

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Bu süreçte İzmir Barosu, yalnızca avukatların mesleki sorunlarıyla değil, temel hak ve özgürlükler alanındaki gelişmelerle de ilgilenen bir çizgi izledi. Çağdaş Hukukçular Derneği ve Türkiye Ceza Hukuku Derneği üyesi de olan Yücel’in başkanlığı döneminde baro; adil yargılanma hakkı, tutuklama uygulamaları, toplantı ve gösteri hakkı, kadın hakları, çevre ve kent hakkı gibi başlıklarda kamuoyuna dönük açıklamalar yaptı, kimi davalara ve hak ihlali iddialarına müdahil oldu.

Yücel’in mesleki duyarlılığının merkezinde ceza yargılaması ve savunmanın etkinliği vardı. Müdafiin dosyaya erişimi, duruşmaya katılımı, tutuklamanın istisnai niteliği ve yargılamada silahların eşitliği gibi konular, hem avukatlık pratiğinde hem de baro başkanlığı döneminde üzerinde önemle durduğu konular ve ilkeler oldu.

Başkanlığı döneminde, avukatların duruşmalara katılımının engellenmesi ve adliye önlerinde yaşanan polis müdahaleleri gibi olaylarda İzmir Barosu’nun aldığı tutum da Yücel’in unutulmayacak katkıları arasındaydı. Bu süreçlerde Yücel, savunma hakkının yalnızca mahkeme salonunda değil, adliyeye erişimden meslektaş dayanışmasına kadar geniş bir alanda korunması gerektiğini vurguladı.

Yücel, son yıllarda siyasal baskılar bağlamında açılan davalarda üstlendiği avukatlık görevleriyle de öne çıktı. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in avukatlığını üstlendi.

Özkan Yücel’in ölümü İzmir’de hukuk çevrelerinin ötesine de yayılan bir üzüntüyle karşılandı. Meslek yaşamı, baroların yalnızca meslek kuruluşu değil, aynı zamanda hak arama özgürlüğünün ve hukuk devletinin toplumsal güvencelerinden biri olduğu fikriyle iç içe geçen Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu’nun yakın dönem tarihinde, savunmanın bağımsızlığına, meslek örgütünün kamusal sorumluluğuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine yaptığı vurguyla hatırlanacak.

(AEK)