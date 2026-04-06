Yargıtay’ın verdiği bozma ilamı kabul edildi

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne dair "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanıyor.

Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi, Bahtiyar'ın "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kararı bozulmasını karar vermişti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Bahtiyar'ın ilk duruşması bugün Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Narin Güran ailesi fertleri, savunma sırasında Nevzat Bahtiyar'a saldırı girişiminde bulundu. Aile fertleri bunun üzerine polisler tarafından adliye dışına çıkarıldı.

Narin Güran’ın babası Arif Güran, "Türkiye’ye mal olmuş bir davada askeriyeden köye bakan Dara 2 kamerasına bakılması akıllarına gelmemiş. Eğer bakılsaydı şu an gerçekler ortaya çıkardı. Bu adam sürekli ifade değiştiriyor. Kızım katledildi. Birinden bahsedildiğinde ölmüşse eğer insan biraz üzülür, fakat hiçbir şekilde üzülmedi. Çocuklarımın ifadesi alındı ama onun çocuklarının ve baldızının ifadesi alınmadı. Ben keşif istiyorum, polisler gelip keşif yapsın. Dosyayı bu hale getiren jandarmadır. Salim Güran yapmışsa, Yüksel Güran ya da kim yapmışsa cezasını çeksin. Verilen müebbet cezaları neye göre verildi? Adalet istiyorum” dedi.

Ardından savunma yapan aile avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi. Dosyaya yeni gelen delillerin tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyleyen avukatlar, mahkemenin telefonların imaj kaydını bilirkişiye göndermediğini kaydetti. Avukatlar, “Bir Prostat Spesifik Antijen (PSA) meselesi var bu PSA çok kıymetli. Çocuğun yüzde 99 ihtimalle istismar sonrası katledildiği ortaya çıkacaktı. Bu PSA’nın değerlendirilmesi ve ATK’den rapor alınması gerekirdi fakat oda alınmamış. Soruşturma çok kötü yürütülmüş. Deliller toplanmamış, bazı deliller unutulmuş. Dosyanın aydınlatılması için alakasız saatlere bakılmış" diye kaydetti.

Duruşma sürüyor.

