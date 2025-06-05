Narin Güran davasında savcı, Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talep etti

8 yaşındaki Narin Güran’ın Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmasıyla ilgili davada, yeni bir gelişme oldu.

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Davada “suç delillerini yok etme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar hakkında, savcılık Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı ve “çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış; komşuları Nevzat Bahtiyar ise Narin’in cansız bedenini dereye taşıdığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Mahkeme kararları, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından büyük ölçüde onanmıştı. Ancak heyet başkanı, karara şerh koyarak itiraz gerekçelerini açıklamıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararının ardından savcılık, Yargıtay’a başvurdu. Başvuru dilekçesinde, Bahtiyar’ın suça doğrudan katıldığı, Narin hâlâ hayattayken olay yerinde bulunduğu ve buna rağmen yardım etmediği vurgulandı. Savcı, Bahtiyar’ın çocuğun yaşamını kurtarmak yerine cesedi gizlemeye çalıştığını, böylece delillerin yok edilmesine neden olduğunu belirtti.

Ayrıca, Bahtiyar hakkında verilen cezanın dayandığı suçlamanın iddianamede yer almadığı, bu nedenle savunma hakkının ihlal edildiği ve usule aykırı bir karar verildiği kaydedildi. Savcı, mahkemenin bu eksiklikleri göz ardı ettiğini ve kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

Savcılık, Yargıtay’dan, Bahtiyar’ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğinin ve suça müşterek fail olarak katıldığının kabul edilerek “çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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(EMK)