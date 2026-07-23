TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 23.07.2026 12:23 23 Tîrmeh 2026 12:23
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 23.07.2026 12:26 23 Tîrmeh 2026 12:26
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Xelatên Rûmetê yên Pirteqala Zêrîn a 2026an wê bidin Tilbe Saran û Menderes Samancilar

63emîn Festivala Fîlman a Pirteqala Zêrîn a Navneteweyî ya Antalyayê, îsal Xelatên Rûmetê wê bidin du lîstikvanên şareza yên sînema û şanoyê Menderes Samancilar û Tilbe Saran.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Xelatên Rûmetê yên Pirteqala Zêrîn a 2026an wê bidin Tilbe Saran û Menderes Samancilar
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

63emîn Xelatên Rûmetê yên Festivala Fîlman a Pirteqala Zêrîn a Navneteweyî ya Antalyayê wê 24 û 31ê Cotmehê de pêk were.

63emîn Xelatên Rûmetê yên Festîvala Fîlman a Pirteqala Zêrîn a Antalyayê didin Menderes Samancilar û Tilbe Saran. Menderes Samancilar zêdetirî nîv sed sal e ku wekî şanoger û lîstikvaneke serketî tê nasîn. Tilbe Saran jî zêdetirî 30 sal in di warê şano, sînema, dublaj û xebatên akademîk de xebatên girîng birêve dibe.

Xelat dê di merasîma vekirinê ya 24ê Cotmehê de werin pêşkêşkirin. Rêveberiya festîvalê diyar kir ku ev her du hunermend ji ber ked û xizmeta xwe ya demdirêj a ji bo sînema û şanoya Tirkiyeyê hêjayî vê xelatê hatine dîtin.

Festîvala ku dê di navbera 24-31ê Cotmehê de pêk bê, piştî nîqaşên sansûrê û krîza betalkirinê ya sala 2023an tê organîzekirin. 

Tevlî girtina Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ê Antalyayê Muhittin Bocek jî amadekariyên festîvalê berdewam dikin. Bocek ji bo ku festîval pêk bê gelek xebat û zizmet kiribû. 

Xelatên Rûmetê weke gaveke sembolîk tê nirxandin ku hewl dide rûmet û navûdengê festîvalê yê ku ji ber nîqaşên siyasî zirar dîtibû, bi rêya hunerê ji nû ve ava bike.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Festîvala Fîlman a Antalyayê Menderes Samancılar tilbe saran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê